В Заксобрании Петербурга произошло задымление, сотрудников эвакуировали

В здании Законодательного собрания Санкт-Петербурга днем 21 октября произошло задымление. На место происшествия были вызваны оперативные службы и пожарная техника.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом в пресс-службе петербургского парламента заявили, что опасности нет. В то же время сотрудников учреждения эвакуировали.

«Переживать не о чем. При проведении ремонтных работ произошло задымление. Сотрудники эвакуированы. В настоящее время проводятся работы по ликвидации возникшей ситуации»,— сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Сейчас в здании Мариинского дворца, где работают петербургские депутаты, ремонтируют главную лестницу. Работы ведутся параллельно с заседаниями городского парламента.

UPD: Позднее появилось уточнение, что в шахте лифта произошло незначительное возгорание брезента, его ликвидировали до прибытия спасателей. Пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники вернулись на рабочие места.

Андрей Цедрик