Холдинг «ФосАгро» планирует производить в Волхове пищевые фосфаты

ПАО «ФосАгро» планирует организовать на своей производственной площадке в Волхове производство пищевых фосфатов и очищенной фосфорной кислоты. Соответствующая информация появилась на портале ФГИС «Экомониторинг».

В холдинге планируют заместить иностранную продукцию, используемую при изготовлении колбас, сосисок, хлебобулочных и кондитерских изделий. Работами по организации производства займется АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро» — Ъ), обсуждения продлятся до 20 ноября 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «ФосАгро» за период с января по май 2025 года нарастило экспорт удобрений на 10%. В том числе были увеличены поставки в Индию и страны Африки.

Андрей Маркелов