Главные новости за неделю 25-31 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Рособрнадзор объявил предостережения 16 российским вузам «в связи с нарушением обязательных требований», сообщили в ведомстве 25 августа. Среди указанных в списке вузов есть Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, который находится в Петербурге. Как пояснили «Ъ-СПб» в Рособрнадзоре, причиной предостережения стало нарушение сроков внесения сведений о выданных дипломах.

Новое общественное пространство в отреставрированном по программе «Рубль за метр» здании бывшего особняка А.П. Брюллова (П.Ю. Сюзора) на Кадетской линии Васильевского острова планируется открыть в октябре текущего года. Общий объем инвестиций в проект приспособления объекта культурного наследия федерального значения под современное использование составил 400 млн рублей.

Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти 26 августа уничтожили десять беспилотников. Глава 47-го региона Александр Дрозденко поблагодарил военных за обеспечение безопасности. При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколки повредили стекла трех частных домов и автомобиль. Среди людей пострадавших в результате инцидента не было. В связи с воздушной угрозой в Пулково снова вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Действующий генеральный директор петербургского судостроительного завода ПАО «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Ненюков покидает должность в связи с переходом на новую работу. Данную информацию подтвердили в ОСК. При этом какую именно должность займет господин Ненюков, в корпорации уточнять не стали. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

АвтоВАЗ планирует начать поставки в Петербург сборочных комплектов для серийного производства всех модификаций Lada Iskra в начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного концерна. В настоящий момент проходит заключительный этап подготовки к серийной сборке новой модели. До конца 2025 года планируют произвести до 4 тыс. машин.

Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 35 млн рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере. Экс-главу петербургской полиции лишили наград и звания генерал-лейтенанта. Также сроки по этому делу получили генералы Алексей Семенов, Иван Абакумов и экс-начальник правового отдела УГИБДД Елена Копьева.

По Невскому проспекту 27 августа открыли движение транспорта. В торжественной церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Обновлением покрытия на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания протяженностью 2,7 км занимались специалисты АО «ВАД». Дорожники вырезали изношенное полотно и уложили 24 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

Комитет по охране памятников (КГИОП) не стал включать в перечень выявленных объектов культурного наследия вестибюль станции метро «Парк Победы», дома на проспекте Обуховской Обороны и здание НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). В ведомстве сочли, что в данных объектах нет историко-культурной ценности. В связи с этим вестибюль «Парка Победы» перестроят, а здание ВНИИБ снесут.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Станислава Протасова главой комитета по тарифам. Он вступил в эту должность с 28 августа. Прежде господин Протасов занимал пост председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Временное управление этой структурой возложено на первого заместителя главы комитета Алексея Муровца.

В Петербурге могут принять законопроект о запрете вейпов. Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок («Единая Россия») заявил, что городской парламент воспользуется такой возможностью, если регионам предоставят право ввести этот запрет. По его мнению, проект закона начнут разрабатывать осенью текущего года.

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для проведения работ по ремонту Дворцового моста. Состояние переправы должны восстановить к 15 октября. Специалисты начнут ремонтировать объект лишь тогда, когда движение транспортных средств по Благовещенскому мосту полностью восстановят.

Вице-губернатор Петербурга Константин Звоник, курирующий вопросы медицины, покинул свой пост по решению губернатора Александра Беглова, сообщила 29 августа «Фонтанка». О том, что должность теперь вакантна, объявили публично. По данным издания, чиновник игнорирует вопросы о текущем статусе.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте в 2026 году. Это следует из заявлений председателя комтранса Валентина Енокаева. Напомним, что проезд в городе на Неве вновь подорожал 8 августа 2025 года. Теперь проезд по «Подорожнику» в метро и наземном транспорте стоит 60 рублей.

Александринский театр в Петербурге официально открыл юбилейный, 270-й сезон. По давней традиции 30 августа труппа собралась на исторической сцене. Перед артистами выступили художественный руководитель Никита Кобелев и директор Александр Малич. Для зрителей Александринка откроет двери 2 сентября. О том, как прошел сбор труппы театра — в репортаже «Ъ-СПб».

Новым председателем правления ФК «Зенит» назначен бывший игрок команды Константин Зырянов, до недавнего времени занимавший пост советника топ-менеджера петербургского клуба Александра Медведева. Последний, в свою очередь, поменялся ролями с господином Зыряновым в иерархии руководства сине-бело-голубых. Перестановки произошли сразу после победного для «Зенита» матча против «Пари НН» (2:0).