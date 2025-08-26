«Северная верфь» меняет рулевого

Михаил Ненюков вскоре покинет должность генерального директора СЗ «Северная верфь». Пятилетний контракт топ-менеджера с предприятием прекратят досрочно, сообщили «Ъ-СПб» в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Там не стали распространяться о причинах кадрового решения и новом месте работы топ-менеджера, однако источники «Ъ-СПб» в судостроительной отрасли говорят, что последующая деятельность господина Ненюкова будет протекать вне контура предприятий госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причиной расторжения контракта мог стать недостаток компетенции у господина Ненюкова в управлении именно судостроительным предприятием

Утром 26 августа РБК со ссылкой на инсайдеров сообщал, что топ-менеджер может продолжить карьеру «в структуре Минобороны», а его кресло предположительно займет экс-гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Игорь Озар.

На нынешнем месте работы господин Ненюков проработал с февраля 2024 года. Ранее он вполне успешно трудился в сферах машиностроения и металлургии, отмечает собеседник «Ъ-СПб» в судостроительной отрасли.

Сподвигнуть ОСК на принятие такого кадрового решения могла заявленная госкорпорацией масштабная модернизация «Северной верфи», начать которую собираются во втором квартале следующего года, говорят собеседники «Ъ-СПб». Планируется, что по ее окончании в 2030 году верфь сможет строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год, включая танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы и универсальные сухогрузы. Инвестиции в проект составят не менее 300 млрд рублей.

Господин Ненюков был назначен гендиректором СЗ «Северная верфь» в феврале 2024 года. В мае того же года он по совместительству стал врио гендиректора ПАО «Пролетарский завод» (входит в ОСК). До прихода в ОСК Ненюков руководил Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ), занимал пост первого заместителя гендиректора по операционной деятельности и производственной системе концерна «Калашников». Также был зампредом правления, операционным директором АО «Роснано». Возглавлял Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, входит в УК «Алюминиевые продукты»).

СЗ «Северная верфь» является одним из ключевых активов ОСК, но финансово убыточных.

Последний раз предприятие приносило прибыль в 2020 году. Последующие три года завод заканчивал с убытками в 3,5 млрд, 5,9 млрд и 6,9 млрд рублей соответственно. В 2024 году убыток достиг 7,5 млрд рублей.

Эксперты связывают тяжелую финансовую ситуацию на предприятии с отставанием по срокам ввода заказчикам рыболовецких судов (траулеров-процессоров и ярусоловов), по которым требуется перепроектирование в связи с невозможностью поставить ранее запроектированное судовое комплектующее оборудование из недружественных стран, а также с высокой потребностью в средствах для строительства серии военных судов по гособоронзаказу, в связи с чем предприятие вынуждено активно привлекать кредиты для финансирования строительства.

Также опрошенные участники рынка судостроения, сообщили «Ъ-СПб», что господина Ненюкова брали на должность генерального директора «Северной верфи» как финансиста. Но в его компетенции оказалась технологическая специфика судостроительной отрасли. И этот момент оказался критическим в его деятельности как оперативного управленца.

Владимир Колодчук