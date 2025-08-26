Сборочные комплекты Lada Iskra начнут поставлять в Петербург в сентябре

АвтоВАЗ планирует начать поставки в Санкт-Петербург сборочные комплекты для серийного производства всех модификаций Lada Iskra в начале сентября. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе автомобильного концерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас проходит заключительный этап подготовки к серийной сборке новой модели на «Автозаводе Санкт-Петербург». До конца 2025 года планируют произвести до четырех тысяч машин.

Соглашение о производстве Lada Iskra в Петербурге подписали полях ПМЭФ 7808040 директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов. В течение лета в Петербург поступило 200 машинокомплектов модели, на которых отрабатывали технологические операции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Автозавод Санкт-Петербург» вернулся к работе после трехнедельного простоя.

Артемий Чулков