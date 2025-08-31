«Зенит» сделал ставку на скромную легенду

В футбольном «Зените» произошла рокировка на верхних этажах власти. Новым председателем правления клуба стал Константин Зырянов, занимавший до этого пост советника главы этой структуры, — известный в прошлом футболист и тренер. Александр Медведев, бывший начальник ФК, переквалифицировался в советника главы правления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Зырянов

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ Константин Зырянов

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Сказать, что никто не ожидал перестановки, какая произошла в воскресенье, — значит не сказать ничего. Тем более никто не ожидал, что пост главы «Зенита» займет 47-летний Константин Зырянов. Его показывали в компании Алексея Миллера, патрона «Зенита», главы «Газпрома», во время трансляции по ТВ матча между сине-бело-голубыми и «Пари НН», который состоялся на «Газпром Арене» в рамках 7-го тура чемпионата России (хозяева выиграли 2:0). Но это обычное дело. С Миллером кто только не соседствует на трибуне. Удивило разве что: Зырянов был в официальном костюме, а не в спортивной форме, как обычно.

Но это тоже в порядке вещей: накануне он раздавал автографы болельщикам на стадионе по случаю годовщины победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА. Этот трофей Зырянов завоевал 29 августа 2008-го — как и Кубок УЕФА, это произошло в том же году, чуть раньше. Еще Константин трижды побеждал с «Зенитом» в качестве игрока в чемпионате России, был обладателем Кубка России и Суперкубка России. Завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в составе сборной в 2008-м (наивысшее достижение нашей национальной команды в российскую эпоху).

Послужной список у Зырянов отличный, он играл за «Зенит», когда тот производил фурор в России и в Европе, это была золотая эпоха клуба. К слову, и тогда от Константина никто не ожидал такой прыти: он пришел в клуб из московского «Торпедо», за не самые большие деньги — все думали, человек будет на вторых ролях, а он раскрылся при тренере Дике Адвокате и стал одной из ключевых фигур в центре поля, где, кроме него, играли Игорь Денисов, Анатолий Тимощук, Роман Широков. Один гол в ворота «Глазго Рейнджерс» в финальном матче Кубка УЕФА 14 мая 2008 года чего стоит. «Зенит» тогда выиграл 2:0 и завоевал трофей. Зырянов в том розыгрыше забивал еще «Баварии» в полуфинале, когда петербуржцы победили 4:0 на «Петровском».

После окончания игровой карьеры, в 2014 году, Константин Зырянов начал путь тренера. Работал с фарм-клубом «Зенита», потом возглавлял молодежную команду. Дальше его «занесло» в Новороссийск, где он стал наставником «Черноморца», который под руководством Зырянова весной 2023-го вышел из Второй лиги в Первую. Там Зырянов не задержался: с ним расстались из-за неудачных результатов. Он вернулся в «Зенит» и занял должность советника главы правления клуба. В последние годы следил за тем, как проявляют себя игроки, отданные в аренду в другие клубы. И вот — резкий карьерный взлет. Должность главы администрации «Зенита», на которую его назначил лично Миллер — никто другой сделать бы этого не смог.

Такое назначение можно объяснить тем, что Александру Медведеву, занимавшему позицию главы правления «Зенита», на днях исполнилось 70 лет. Его могли «разжаловать» еще весной, когда ФК неудачно завершил сезон, не получив ни одного трофея впервые за последние годы. Тогда, видимо, не подобрали замену. Сейчас решение созрело. Безусловно, Константину Зырянову помогло оказаться на вершине клубной пирамиды не только блестящее спортивное прошлое: он проявил себя и на административной стезе. Кому-то понравился в клубе. Кто-то посоветовал Миллеру назначить его на этот пост. Сам руководитель «Газпрома» прекрасно знал Зырянова, общался с ним в течение 17 лет — мог выступить с такой инициативой.

Удивляет, что Миллер не стал приглашать на роль начальника клуба «человека из бизнеса», из той же структуры «Газпрома», кто бы имел управленческий опыт, обладал необходимыми навыками. Видимо, зрело решение выдвинуть на высокий пост кого-то из легенд «Зенита», работавших клубе. Это Андрей Аршавин (отвечает в роли «заместителя главы правления» за спортивное развитие и работает на «Матч ТВ»), Владислав Радимов (советник и тоже на «Матч ТВ»), Анатолий Давыдов (возглавляет Академию «Зенита»). К легендам «Зенита» можно отнести Сергея Семака, Анатолия Тимощука, Александра Анюкова, но они работают в тренерском штабе команды. Выбор пал именно на Зырянова, самого скромного, казалось, из всех, остававшегося все это время в тени.

Не исключено, что больно ударила эта история по Аршавину. Его больше других ожидали увидеть в роли босса «Зенита», причем не только профессионалы, но и болельщики клуба. Говорят, Андрею Сергеевичу, который входит в правление, помешала категоричность суждений и склонность к радикальным мерам или планам. Зырянов в этом смысле более осторожный и управляемый. На первых порах ему будут помогать руководить «Зенитом» коллеги, тот же Александр Медведев, переместившийся на роль советника. И все будет под контролем Миллера. «Держать в узде» Аршавина, которому не нравится, как местами устроено хозяйство «Зенита» и который не боится в эфире федерального канала критиковать игру команды — говорить, например, что «Спартак» был лучше, что вряд ли нравится тому же Миллеру, — сложнее. Может, время Аршавина еще не пришло.

В своих первых интервью Константин Зырянов сказал, что его главная задача — сделать так, чтобы клуб вернул титул чемпиона России (сейчас принадлежит «Краснодару»). О том, как он будет вести административную работу, новый руководитель «Зенита» ничего не сказал. Он, возможно, и сам этого пока не знает. Но за дело Зырянов взялся как человек, уверенный в себе, представляющий, что его ждет, осознающий ответственность: сказал, что если волнение у него и присутствует, то оно приятное.

Кирилл Легков