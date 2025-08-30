Константин Зырянов сменил Александра Медведева на посту топ-менеджера ФК «Зенит»

Новым председателем правления ФК «Зенит» назначен бывший игрок команды Константин Зырянов, до недавнего времени занимавший пост советника топ-менеджера петербургского клуба Александра Медведева. Последний, в свою очередь, поменялся ролями с господином Зыряновым в иерархии руководства сине-бело-голубых.

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ Константин Зырянов

Кадровые перестановки произошли сразу после победы «Зенита» над «Пари НН» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Господин Медведев, несколько лет руководивший «Газпром экспортом», долгое время являлся безусловным супертяжеловесом в сфере российского спортивного менеджмента.

Напомним, что в мае 2025 года Александр Медведев расстался с другим своим заметным постом — хоккейный клуб СКА отправил в отставку совет директоров, который с 2019 года возглавлял именно первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Решение было принято после очередного громкого провала петербургской команды.

Андрей Цедрик