Дворцовый мост отремонтируют к 15 октября

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для проведения работ по ремонту Дворцового моста. Состояние переправы должны восстановить к 15 октября, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Специалисты начнут ремонтировать мост лишь тогда, когда движение транспортных средств по Благовещенскому мосту полностью восстановят. Распоряжение на его закрытие действительно по 15 сентября.

Несмотря на ремонт, Дворцовый мост будет разводиться по графику, отметили в ГАТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Невскому проспекту полностью возобновилось после ремонта дорожного покрытия.

Татьяна Титаева