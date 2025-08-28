Комитет по тарифам Петербурга возглавил Станислав Протасов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Станислава Протасова главой комитета по тарифам. Он вступил в эту должность с 28 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Прежде господин Протасов занимал пост председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Временное управление этой структурой возложено на первого заместителя главы комитета Алексея Муровца.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что прежний председатель комитета по тарифам Алексей Малухин покинул свой пост. Он продолжит карьеру на должности федерального уровня.

Татьяна Титаева