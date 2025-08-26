Гендиректор «Северной верфи» покинет должность в связи с переходом на новую работу
Действующий генеральный директор петербургского судостроительного завода ПАО «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Ненюков покидает должность в связи с переходом на новую работу. Об этом со ссылкой на представителя корпорации 26 августа сообщает ТАСС.
Генеральный директор ПАО «Северная верфь» Михаил Ненюков (справа).
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Подтверждаем, что Ненюков покидает "Северную верфь" в связи с переходом на новую работу»,— говорится в сообщении ОСК.
Какую именно должность займет господин Ненюков, не уточняется.
«Ъ-СПб» писал, что Михаила Ненюкова назначили новым генеральным директором ПАО «Северная верфь» в феврале 2024 года сроком на пять лет. В мае того же года он также занял пост врио гендиректора Пролетарского завода в Петербурге.