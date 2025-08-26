Гендиректор «Северной верфи» покинет должность в связи с переходом на новую работу

Действующий генеральный директор петербургского судостроительного завода ПАО «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Ненюков покидает должность в связи с переходом на новую работу. Об этом со ссылкой на представителя корпорации 26 августа сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ПАО «Северная верфь» Михаил Ненюков (справа).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Генеральный директор ПАО «Северная верфь» Михаил Ненюков (справа).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Подтверждаем, что Ненюков покидает "Северную верфь" в связи с переходом на новую работу»,— говорится в сообщении ОСК.

Какую именно должность займет господин Ненюков, не уточняется.

«Ъ-СПб» писал, что Михаила Ненюкова назначили новым генеральным директором ПАО «Северная верфь» в феврале 2024 года сроком на пять лет. В мае того же года он также занял пост врио гендиректора Пролетарского завода в Петербурге.

Андрей Цедрик