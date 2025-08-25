Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам, среди них один петербургский

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения 16 российским вузам «в связи с нарушением обязательных требований», сообщает пресс-служба ведомства 25 августа. Суть претензий в Рособорнадзоре пояснять не стали, «Ъ-СПб» направил в федеральный орган исполнительной власти письменный запрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Среди указанных в списке вузов есть Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, который находится в Петербурге. Это один из первых негосударственных вузов России, который целенаправленно готовит специалистов для коммерческих банков, бирж, страховых и инвестиционных компаний.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в вузы Петербурга впервые в истории было подано свыше 1 млн заявлений на поступление. При этом возросло и количество заявлений на бюджетные места. В 2024 году их насчитывалось 611 тыс., в 2025-м — 673 тыс.

Андрей Маркелов