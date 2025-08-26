Рособрнадзор рассказал, за что вынес предостережение петербургскому вузу

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила «Ъ-СПб», что причиной предостережения, вынесенного ведомством Международному банковскому институту имени Анатолия Собчака (МБИ) стало нарушение сроков внесения сведений о выданных дипломах.

О том, что Рособрнадзор вынес предостережение 16 вузам, в число которых попал петербургский МБИ, стало известно 25 августа. В качестве причины значилось «нарушение обязательных требований».

В ответе на запрос «Ъ-СПб» 26 августа ведомство уточнило, что речь идет о нарушении сроков и порядка внесения сведений о выданных документах об образовании / квалификации в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

