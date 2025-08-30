Первый драматический

Александринский театр в Санкт-Петербурге официально открыл юбилейный 270-й сезон. По давней традиции, 30 августа, труппа театра собралась на исторической сцене. Перед артистами выступили художественный руководитель Никита Кобелев и директор Александр Малич. Для зрителей театр откроет двери 2 сентября: на основной сцене в рамках фестиваля «Александринский» сыграют спектакль «Пер Гюнт» авангардного индийского режиссера Дипана Шиварамана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотографирование актеров и сотрудников перед зданием Александринского театра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фотографирование актеров и сотрудников перед зданием Александринского театра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На площади Островского перед Александринским театром с самого утра монтировали лестницы и станки, расставляли стулья, настраивали свет и камеры. Перед служебным входом собирались актеры, режиссеры, художники, преимущественно одеты в черные костюмы и платья.

В Александринском театре сбор труппы традиционно проходит 30 августа — в этот день указом императрицы Елизаветы Петровны в Петербурге был основан «Русский театр для представлений трагедий и комедий».

Труппу — артистов из Ярославля — возглавил «отец русского театра» Федор Волков. Директором был назначен драматург Александр Сумароков. Примечательно, что посмотреть историю создания театра можно буквально в соседнем здании: в августе в Театральном музее состоялась премьера кукольного спектакля «Тронутый. Как возник русский театр».

Сбор труппы, как и любой спектакль, начался с трех звонок: после третьего — к микрофонам, стоящим внизу сцены, вышли Никита Кобелев и Александр Малич.

— Я хочу поздравить вас с началом сезона.— выступил художественный руководитель Александринки.— Сезон ознаменован двумя большими датами: во-первых, 30 августа 2026 года Александринскому театру исполнится 270 лет. Во-вторых, юбилей Валерия Владимировича Фокина, президента театра, — ему в феврале исполнится 80 лет.

Валерий Фокин, до 2024 года худрук Александринки, в этот раз на открытии сезона присутствовать не смог.

— Валерий Владимирович, прислал нам видеовесточку,— объявил Александр Малич.

После этих слов занавес поднялся, а на большом экране показался Валерий Фокин в компании японского театрального режиссера Тадаси Судзуки.

Валерий Фокин находится в Японии, рассказал Александр Малич. А позже словно предупредил артистов: «Валерий Владимирович будет в театре 3 сентября. Имейте ввиду».

Театральный сезон на площади Островского начнется с фестиваля «Александринский», который в этом году состоится в 16-й раз. В дни его проведения — 12, 13 и 14 сентября — в Черном зале Новой сцены покажут премьеру «Мой друг Лапшин» режиссера Елены Павловой.

Осенью театр представит две постановки малой формы: спектакль-концерт Николая Мартона «Я вас любил» (реж. Никита Кобелев) и «На покое» (реж. Валерий Степанов) по рассказу Александра Куприна. В ноябре на Новой сцене состоится премьера спектакля «Гоголиада» (реж. Антона Оконешников) по произведениям Николая Гоголя и заметкам Григория Козинцева, рассказывал о планах Никита Кобелев. В январе следующего года, к годовщине освобождения Ленинграда от блокады, на сцене театра покажут премьеру моноспектакля актрисы Ольги Белинской с рабочим названием «Берггольц» (реж. Елизавета Мороз).

«Самое значимое событие этого сезона — 28 февраля 2026 года на основной сцене состоится премьера спектакля Валерия Фокина "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя.— анонсировал господин Кобелев.— Спектакль будет поставлен к юбилею Валерия Владимировича. Многие здесь помнят, что его путь в этом театре начинался с "Ревизора" в 2002 году, здесь есть и участники той легендарной постановки». Тот спектакль ставился на сцене 16 лет: последний раз «Ревизора» сыграли в июне 2018 года. Времена изменились, объяснял Валерий Фокин, новая эпоха требует нового «Ревизора». Каким он будет — зрители увидят в следующем году.

В марте 2026-го на Новой сцене состоится премьера постановки «Ивонна, принцесса Бургундская» (реж. Хуго Эрикссена) по пьесе Витольда Гомбровича. В июне — «Устал рождаться и умирать» (реж. Дин Итэн) по роману китайского писателя Мо Яня.

«И я начну весной работу над новым спектаклем для большой сцены. Рабочее название "Последний год", он будет поставлен по роману Юрия Тынянова "Смерть Вазир-Мухтара" о последнем годе великого драматурга Александра Сергеевича Грибоедова. Эта премьера будет уже в начале следующего сезона»,— поделился творческими планами художественный руководитель. Кроме того, в этом году уже знаменитый спектакль «Воскресение» в постановке Никиты Кобелева покажут на больших экранах в кинотеатрах по всей России.

— На этом сбор труппы 2070-го… какой 2070-й? [в зале раздался смех] 270-го сезона Александринского театра окончен,— с небольшой оговоркой завершил встречу Никита Кобелев.

После короткого перерыва, или по-театральному, антракта, актеры собрались на главной сцене для общей фотографии. «Коллеги посмотрите пожалуйста вправо влево, кого не хватает?— руководила процессом заведующий режиссерским управлением Алина Митрофанова.— Мальчики воротнички и пиджачки пошевелите, девочки и так красавицы». Три стула на сцене оставались свободными: помимо Валерия Фокина на сбор труппы не смогли прийти актеры Аркадий Волгин и Вадим Никитин.

Главным же событием дня стала общая фотография всех служителей театра на фоне Александринки. Для этого события специально перегородили площадь Островского. Как заметил Александр Малич, впервые со времен Театральной олимпиады (2019 год) площадь перегородили по желанию театра. «Поверьте, потом внуки, возможно, будут показывать своим детям, как их дедушки и бабушки в 2025 году стояли возле Александринки, когда открывался 270-й сезон. Такого еще никто не делал»,— настраивал артистов на совместную фотосессию директор.

В пять рядов выстроились все сотрудники Александринки: по нашим неточным подсчетам, около 400 человек.

— Все готовы?

— Да, капитан,— сотрудники театра дружно ответили на вопрос организаторов процесса.

Съемка, которая продлилась минут тридцать, завершилась аплодисментами. Артисты уже начали расходиться, когда Александр Малич предложил отправить ответное видеосообщение в Японию: «Валерий Владимирович, посколько вы не присутствуете на площади Островского, мы с небольшой часть коллег подумали передать вам привет». Дружный и громкий привет в Японию передали все сотрудники театра.

Для зрителей Александринка откроется 2 сентября. В этот день на исторической сцене покажут спектакль «Пер Гюнт» авангардного индийского режиссера Дипана Шиварамана.

Надежда Ярмула