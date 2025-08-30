«Зенит» выиграл пари у «Пари НН»

ФК «Зенит» завершил первую часть сезона матчем «Пари НН» на «Газпром Арене» в рамках 7-го тура чемпионата России. Петербургская команда одержала победу со счетом 2:0, забив два гола во втором тайме, и переместилась на четвертое место в таблице. Это была самая «спокойная» и предсказуемая победа сине-бело-голубых: аутсайдер ничего не смог им противопоставить, хотя и старался.

На этот раз главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустил на поле Максима Глушенкова — игрока, вокруг которого не стихали споры на тему, подходит он команде или нет. С одной стороны, футболист — талантливый, с другой — с очень уж сложным характером. В матче с «Оренбургом» на Кубок России Глушенков сыграл прекрасно, забив два гола и исполнив результативные «стандарты» (петербуржцы выиграли 5:3), и получил место в стартовом составе на встречу с «Пари НН». При этом на первых минутах Максим обосновался на правом фланге атаки, а бразилец Луис Энрике, обычно действующий там, переместился на левый.

Еще одной неожиданностью стало появление на поле форварда Александра Соболева. Он как раз ровно год назад перешел в «Зенит», причем был представлен на презентации хоккейной команды СКА, но долго адаптировался и редко появлялся в стартовом составе. В день матча «Зенит» — «Пари НН», по иронии судьбы, СКА снова проводил презентацию накануне нового сезона. На ней присутствовал Алексей Миллер, глава «Газпрома», спонсора команды. Успел «патрон» спортивных команд Петербурга и на игру «Зенита», расположившись с первых минут в ложе для почетных гостей в компании Константина Зырянова — бывшего игрока петербуржцев, обладателя Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Именно Глушенков отправил мяч в сетку ворот волжской команды на 13-й минуте, причем сделал это красиво — ударом левой в дальнюю «девятку». Но гол отменил судья из-за «вне игры», в которое попал Максим. До этого дважды мог отличиться правый защитник Густаво Мантуан — в обоих случаях гостей выручил голкипер Никита Медведев. Однако самый реальный момент открыть счет был у защитника «Зенита» Нино. Бразилец оказался в штрафной после «стандарта», получил пас от Глушенкова, бил буквально с пяти метров, но так неудачно, что мяч полетел на трибуну, а не в ворота. Потом игра на некоторое время успокоилась, если не считать того, что футболисты нарушали правила и выясняли отношения, за что получали от судьи желтые карточки. И следующий шанс забить гол зенитовцы получили уже ближе к свистку на перерыв. Педро и Соболев на пару атаковали с близкого расстояния ворота соперника, пытаясь добить в них мяч, но он остался в руках вратаря «Пари НН», которому помогли защитники. В первом тайме зрители голов так и не увидели. На трибунах собралось чуть больше 30 тыс. человек.

Зато, как только начался второй тайм, петербургская команда вскрыла оборону нижегородцев. Хозяева подали штрафной, мяч отскочил к Венделу, тот отправил его головой на Соболева, форвард сбросил под удар Дугласу Сантосу — и капитан «Зенита» не промахнулся. Причем забил правой ногой, а не ударной левой. Этим голом Сантос отпраздновал в том числе приглашение в сборную Бразилии, которое он получил недавно, впервые за те шесть лет, что играет за «Зенит». Через несколько минут уже Соболев мог удвоить счет, но не подстроился под удар после флангового прострела Мантуана.

Дальше игра снова шла спокойно. Гости пытались даже перехватить инициативу, но у них не получилось. А на 71-й минуте хозяева забили второй гол. Глушенков подал угловой, Нино после скидки Сантоса ударил по воротам, голкипер «Нижнего» отбил — первым на добивании оказался Матео Кассьерра. Он незадолго до этого вышел на замену.

Судьба игры была решена. «Зенит» довел дело до победы, поднявшись на четвертое место. Чемпионат России уходит на паузу в связи с матчами сборных. Петербуржцы во время нее проведут товарищескую встречу со швейцарским «Сьоном», она состоится 6 сентября на «Газпром Арене». А возобновит выступления к РПЛ команда Сергея Семака 14 августа матчем с «Балтикой» в Калининграде.

Кирилл Легков