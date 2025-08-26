Дрозденко: в небе над Ленобластью утром 26 августа сбили десять беспилотников

Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти рано утром 26 августа, по предварительной информации, уничтожено десять беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона поблагодарил военных за обеспечение безопасности региона. По его словам, пострадавших и разрушений в результате очередного прилета БПЛА нет.

В связи с воздушной угрозой в Пулково снова вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В 06:56 петербургский аэропорт возобновил работу. В настоящий момент обслуживание рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, отметили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

О снятии воздушной опасности в Ленобласти было официально объявлено в 07:55.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшее воскресенье, 24 августа, в небе над Ленобластью было сбито около двух десятков БПЛА. Обломки одного из них повредили терминал НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. В связи с новыми атаками беспилотников в аэропорту Пулково временно ограничивался прием и выпуск воздушных судов.

Подробнее о недавней атаке беспилотников — в материале «Ъ» «Налет на терминал».

Андрей Цедрик