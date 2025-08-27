КГИОП не признал памятниками вестибюль метро «Парк Победы» и здание ВНИИБ

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не стал включать в перечень выявленных объектов культурного наследия вестибюль станции метро «Парк Победы», дома на проспекте Обуховской Обороны и здание НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).

Соответствующие проекты постановлений появились на портале антикоррупционной экспертизы 27 августа. В ведомстве сочли, что в указанных объектах нет историко-культурной ценности. В связи с этим вестибюль «Парка Победы» перстроят и сделают более современным.

Здание ВНИИБ, споры которого ведутся с 2019 года, снесут. На его месте компания «2-й Муринский» планирует построить жилой комплекс. В апреле 2025 года ГАТИ выдала ордер на соответствующие работы.

Дома 54, 56, 60, 64В, 66 и 68 по проспекту Обуховской Обороны, которые требовали признать единым архитектурным ансамблем, пойдут под снос ради строительства Большого Смоленского моста.

Андрей Маркелов