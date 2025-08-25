Креативное пространство в отреставрированном Доме Брюллова откроется в октябре

Новое общественное пространство в отреставрированном по программе «Рубль за метр» здании бывшего особняка А.П. Брюллова (П.Ю. Сюзора) на Кадетской линии Васильевского острова планируется открыть в октябре текущего года. Об этом со ссылкой на соинвестора проекта, основателя УК «БС АРТ ДЕВ» (ранее BS Аrt Development Group) Александра Басалыгина сообщают «Ведомости Северо-Запад». Ранее пространство «Брюллофт» намеревались открыть в первом квартале 2025 года, однако сроки сдвинулись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет имущественных отношений Фото: Комитет имущественных отношений

По словам господина Басалыгина, общий объем инвестиций в проект приспособления объекта культурного наследия федерального значения под современное использование составил 400 млн рублей — эта сумма далее не будет увеличиваться. Соинвесторами также являются братья Михаил и Евгений Скигины.

К настоящему моменту в Доме Брюллова уже проведены работы по ремонту конструкций здания, отреставрированы фасады, предметы охраны и так далее. В креативном пространстве собираются разместить книжный магазин, творческие мастерские, экспозиционные пространства, лекционный зал и объекты общепита, отметил соинвестор.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что одним из резидентов нового культурного кластера «Брюллофт» на Васильевском острове станет скандальный книжный магазин «Листва», ранее размещавшийся на Литейном проспекте.

Андрей Цедрик