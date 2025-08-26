Оcколки повредили стекла трех частных домов в Сланцевском районе после атаки БПЛА

При отражении атаки беспилотников в Сланцевском районе Ленобласти осколками повреждены стекла трех частных домов. Также пострадал автомобиль в деревне Загорье. Об этом утром 26 августа в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, среди людей пострадавших в результате очередной атаки БПЛА нет.

«Поручил местной администрации определить ущерб»,— уточнил господин Дрозденко.

Ранее глава региона заявил, что утром 26 августа в небе над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти, по предварительной информации, уничтожено десять беспилотников. Из-за очередной атаки БПЛА в петербургском аэропорту Пулково снова вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Андрей Цедрик