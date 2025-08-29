Беглов уволил вице-губернатора по здравоохранению Звоника

Вице-губернатор Петербурга Константин Звоник, курирующий вопросы медицины, покинул свой пост по решению губернатора Александра Беглова, сообщает «Фонтанка». О том, что должность теперь вакантна, объявили публично. По данным издания, чиновник игнорирует вопросы о текущем статусе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Звоник, ставший вице-губепрнатором в начале февраля 2025 года, находится в отпуске с середины июня, его обязанности сейчас исполняет Владимир Омельницкий. До своего назначения чиновник руководил петербургским ТФОМС.

О назначении Константина Звоника и его предыдущих местах работы читайте в материале «Ъ-СПб» «Здоровье Смольного пошло на поправку».

Андрей Маркелов