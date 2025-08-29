Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В комтрансе не планируют повышать стоимость проезда в автобусах Петербурга

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте в 2026 году. Это следует из заявлений председателям комтранса Валентина Енокаева, пишет «Фонтанка».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе нулевых чтений бюджета 29 августа господин Енокаев перечислил финансовые потребности отрасли на следующий год. Расчеты, по словам главы комитета, произведены исходя из действующих тарифов на проезд.

Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга повысилась 8 августа. Это вторая за год индексация тарифов.

Татьяна Титаева

