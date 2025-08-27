Экс-главу полиции Петербурга Сергея Умнова приговорили к 12 годам колонии

Хамовнический районный суд Москвы 27 августа приговорил бывшего руководителя ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 35 млн рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере. Экс-главу петербургской полиции также лишили наград и звания генерал-лейтенанта.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Расследовать уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» начали еще в 2020 году, однако затем его переквалифицировали в «Получение взятки». Следствие посчитало, что Сергей Умнов вместе с генералами Алексеем Семеновым и Иваном Абакумовым, а также экс-начальником правового отдела УГИБДД Еленой Копьевой похитили 64,5 млн рублей.

По версии сотрудников СК РФ и представителей Фемиды, генералы и подполковник Копьева получали денежные вознаграждения из НКО «Фонд содействия программам ГУВД», в который делали взносы бизнесмены. Последним взамен продлевали договоры безвозмездного пользования помещениями в МРЭО ГИБДД, где предприниматели оказывали платные услуги гражданам.

Сергей Умнов возглавлял ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти с 2012 по 2019 год. В СИЗО теперь уже бывший генерал-лейтенант оказался, дослужившись до помощника министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Место главы петербургской полиции занял Роман Плугин, который возглавляет ведомство по сей день.

Андрей Маркелов