Невский проспект полностью открыли после двухнедельного ремонта

По Невскому проспекту открыли движение транспорта, передает корреспондент «Ъ-СПб». Обновление покрытия на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания протяженностью 2,7 км завершено к среде, 27 августа, спустя две недели после начала работ.

Работы на Невском проспекте вело АО «ВАД». Как уточнили в пресс-службе компании, они вырезали изношенное полотно и уложили 24 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, чтобы отремонтировать более 70 тыс. кв. м. проезжей части. На дороге также обновили колодцы и люки, нанесли новую разметку.

«В сутки на ремонте Невского проспекта было задействовано рекордное для городского ремонта количество техники – 145 единиц. Ежедневно на объекте трудились 275 человек – инженеры, дорожные рабочие, машинисты и водители»,— сообщили в «ВАД».

Губернатор Александр Беглов заверил, что после ремонта асфальт на Невском будет очень износостойкий и «продержится еще очень долго», передает корреспондент «Ъ-СПб». По его словам, далее город намерен отремонтировать участок Старо-Невского, а также заменить тротуар на проспекте.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры в разговоре с «Ъ-СПб» отметили, что ремонт прошел «безболезненно». Он проводился в семь этапов. Когда часть Невского была закрыта, транспорт объезжал этот участок дворами. Впрочем, это создавало иногда десятибалльные пробки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дорожники завершили ремонт на Автомобильной улице и Волхонском шоссе.

Полина Пучкова