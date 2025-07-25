Особняк не удержал оборону

Здание на проспекте Обуховской Обороны, 68, лит. А, попавшее в зону строительства Большого Смоленского моста, не будут передвигать, как предлагали градозащитники и девелопер Заза Паскадзе,— дом сносят. Активисты опасаются, что следующим сломают здание по соседству — бывшую трудовую школу, где в 1922–1926 годах училась поэтесса Ольга Берггольц. Они намерены спасти хотя бы этот дом — возможно, через суд. Но юристы не исключают, что суды в случае возможной тяжбы будут транслировать позицию города — реализовать инфраструктурный проект, призванный решить транспортную проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снос здания на пр. Обуховской обороны, 68 А

Фото: Дмитрий Литвинов Снос здания на пр. Обуховской обороны, 68 А

Фото: Дмитрий Литвинов

О начале сноса дома № 68 по проспекту Обуховской Обороны вчера сообщили градозащитники. СМИ обращают внимание, что накануне 23 июля здание исчезло из списка объектов с признаками объектов культурного наследия (ОКН). Активисты полагают, что нужно сохранить это и ряд других зданий по соседству, в 2023 году они даже предлагали альтернативный проект развязки Большого Смоленского моста, позволяющий сохранить исторические дома.

Весной этого года строительная компания «Союз» братьев Паскадзе направила обращение губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой предоставить объект компании для его переноса на другой земельный участок и реставрации за собственный счет. Как рассказал «Ъ-СПб» представитель СК, в ответ на обращение КГИОП проинформировал компанию, что решение о переносе здания будет принято после рассмотрения возможности его включения в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН). После этого ведомство на связь с инвестором не выходило, отметил собеседник издания.

В начале июля КГИОП заявил, что комиссия комитета не рекомендовала объект к включению в перечень выявленных ОКН вместе с домом по Обуховской Обороны, 54, где в 1920-х годах располагалась 117-я трудовая школа. В ней четыре года училась «блокадная муза» — поэтесса Ольга Бергольц. «Школу будем пытаться защитить, возможно, через суд»,— сказал «Ъ-СПб» координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов. Участники движения убеждены, что историческая ценность этого здания неоспорима. Активисты ссылаются на доводы петербургского военного историка и экскурсовода Александра Шмидке. «Если мы хотим сохранить память о той эпохе (периодах Великой отечественной войны, блокады, сталинских репрессий) и о старинном промышленном районе города, то места лучше, чем этот дом, не найти. Здесь пересеклись линии жизни как знаменитой поэтессы, так и тысяч простых рабочих, пошедших по зову умирать за свой город, за други своя и за такие неказистые дома, как этот»,— пишет историк в своем Telegram-канале.

Он отмечает: в определении комиссии КГИОП говорится, что дом «утратил свое окружение из деревянных строений» и потому уже не так значим. Но историк убежден, что ни один памятник не скажет о поэтессе и простых людях, живших в то время, «об их родной Невской заставе лучше, чем этот дом».

На момент подготовки публикации в комитете по развитию транспортной инфраструктуры не прокомментировали начавшийся снос здания в связи со строительством Большого Смоленского моста и возможный демонтаж «школы Берггольц».

Анна Барабаш, генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions, не берется однозначно оценить шансы градозащитников в суде по защите от сноса трудовой школы. «Однако, как видно из довольно четко-сформулированной позиции КГИОП, развернуть ее в сторону защиты здания будет непросто»,— констатирует юрист. Если общественники пойдут по пути отстаивания здания через суд, судебная тяжба может затянуться, а городу необходимо реализовывать инфраструктурный проект, который призван решить проблему транспортного коллапса.

Вполне вероятно, что суды будут транслировать позицию городских властей, рассуждает госпожа Барабаш, формально интерпретируя нормы градостроительного законодательства. По ее словам, законных рычагов, чтобы отстоять правомерность сноса, достаточно много, но тот факт, что работы по демонтажу уже начались, указывает на то, что действия властей уже на шаг опережают общественников. «Предполагаю, что шанс отмотать ситуацию назад уже упущен»,— сказала эксперт и добавила, что, если бы власти были заинтересованы в сохранении исторической застройки в локации, вероятно, предложение компании по переносу соседнего здания было бы воспринято с большим оптимизмом. «Вероятно, это тот случай, когда государственная машина идет по пути меньшего сопротивления»,— заключает юрист.

Александра Тен