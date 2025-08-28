Депутаты Петербурга намерены воспользоваться правом запретить вейпы

В Санкт-Петербурге могут принять законпроект о запрете вейпов. Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок («Единая Россия») заявил, что парламент воспользуется возможностью, если регионам предоставят право ввести такой запрет, пишет РБК Петербург.

Президент России Владимир Путин ранее одобрил инициативу главы Нижегородской области Глеба Никитина позволить субъектам РФ вводить полный запрет на реализацию вейпов. Позже спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заявил, что федеральный парламент рассмотрит законопроект.

В Петербурге идею тоже поддержали. Господин Четырбок напомнил, что Северная столица была одним из первых регионов, которые предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним. Парламентарий отметил, что на стадии обсуждения этой темы депутаты петербургского ЗакСа задумались о полном запрете этих устройств.

Денис Четырбок полагает, что разработку законопроекта могут начать осенью. Однако для подготовки документа необходимо провести встречу с предпринимателями, медиками и другими специалистами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские депутаты предложили сделать упаковку вейпов менее яркой.

Татьяна Титаева