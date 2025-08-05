Песков затруднился оценить «общественный эффект» от заявлений Путина на Валааме

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили оценить эффект, произведенный на общество заявлениями Владимира Путина на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме. С такой просьбой на брифинге к пресс-секретарю обратился журналист.

«Я не совсем понимаю, о каком эффекте вы говорите,— сказал господин Песков. — Были заданы вопросы, главы государств на них ответили». По словам представителя Кремля, «эти вопросы не могли остаться незамеченными» (цитата по ТАСС).

На встрече президенты обсудили в частности продвижение переговорного процесса с Украиной, ход СВО, производство и размещение ракетного комплекса «Орешник». Ранее Дмитрий Песков заявил, что идея провести на Валааме брифинг с журналистами принадлежит самому Владимиру Путину.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «На Валааме встретили закат Запада».