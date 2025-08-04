Песков: идея провести брифинг на Валааме принадлежит Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что идея провести пресс-конференцию именно на Валааме принадлежит Владимиру Путину. По его словам, президент приезжает сюда регулярно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Это очень важное место для нашей культуры, для нашего прошлого, для нашей истории, для нашей веры»,— сказал господин Песков на брифинге.

1 августа господин Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После молитвы в стенах монастыря главы двух стран дали пресс-конференцию.

Подробнее о встрече президентов читайте в материале «Ъ» «На Валааме встретили закат Запада».