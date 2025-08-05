Илона Маска возвращают «за руль»

Акционеры Tesla добиваются от Илона Маска большего участия в жизни компании. Для этого самому богатому человеку планеты предложили стимулирующий опцион на $29 млрд. Это лишь часть бонусов, которые ранее Tesla не смогла передать Маску из-за судебного решения. Прежний пакет в $56 млрд остается замороженным из-за слишком большого, по мнению надзорных органов, размера. Сам миллиардер говорит, что останется в руководстве, только если станет контролирующим акционером с пакетом в 25%. Сейчас ему принадлежит 13%. Поможет ли подарок от совета директоров оставить Маска в Tesla? Разбирался Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Речь идет о бонусе в размере 96 млн акций с ограниченным обращением. С момента запуска программы по стимулированию в 2018-м Маск вознаграждений не получал. И не то чтобы его не ценили, просто суд в Делавэре заморозил выплату, которая была обещана за выполнение KPI. Новый пакет позиционируется как вариант на случай, если Верховный суд в пересмотре откажет. Это должно придать новый импульс и бизнесмену, и его детищу, считает представитель миноритарных акционеров Tesla Александра Мерц: «Изначально слушание должно было пройти в августе, но теперь его могут перенести аж на ноябрь. В результате совет директоров оказался под давлением, их окно возможностей для того, чтобы успеть что-то предпринять до собрания акционеров, постепенно закрывалось. Илону выделят акции при двух условиях: воспользоваться ими он сможет ровно через два года, а также будет обязан удерживать их в течение пяти лет. Он может их заложить, но продавать их нельзя. Через 30 дней Маск получит по этим акциям право голоса. И еще один плюс: Tesla это сейчас ничего не стоит. Почему? Потому что компания все еще рассчитывает на благоприятное решение суда Делавэра».

Опцион предполагает право выкупа по цене $23 за бумагу, сейчас каждая акция стоит в 13 раз больше, около $310. И это при том, что с начала года они подешевели на 25%. Да и продажи Tesla во втором квартале снизились на 13% год к году. Но если смотреть шире, компании нужен ее CEO, а у самого Маска есть вполне осязаемая цель, пояснил управляющий директор инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев: «В этой новой программе компенсации также будет какая-то цена отсечения опциона, вряд ли эти акции бесплатно подарят.

Вместе с тем сам Маск говорил, что его цель не в том, чтобы получить несколько десятков миллиардов долларов, а в том, чтобы постепенно довести долю владения в Tesla до 25% и иметь возможность блокировать действия инвесторов-активистов, которые могут помешать реализации его стратегии».

По версии Forbes, на данный момент состояние Маска оценивается в $401 млрд. За последние семь лет заметно выросла и стоимость Tesla, компания оценивается в $970 млрд, продолжает Александр Клещев: «Ее капитализация с 2018 года выросла чуть ли не в 15 раз. Мне кажется, что если генеральный директор приводит бизнес к такому существенному росту в сотни миллиардов, то выплатить ему несколько десятков миллиардов вполне справедливо.

Как раз в мотивационном письме совету директоров говорится, что нужно Илона как-то больше заинтересовать, чтобы он больше усилий и внимания уделял Tesla, а не SpaceX, компании X (бывший Twitter) или политической деятельности».

Tesla — часть большой экосистемы, каждый из элементов которой влияет на фондовый рынок, подчеркнул управляющий партнер Odgers Berndtson Russia Роман Тышковский: «Это уже давно не автомобильная компания. Параллельно с электрокарами она выпускает роботов и разрабатывает батарейки, которые потом пригодятся для освоения Марса. И поэтому визионерство Маска так важно в этом направлении. Кроме того, надо понимать, что эти десятки миллиардов, о которых мы говорим, — это не кэш».

Несмотря на некоторые репутационные потери Маска последнего времени и снижение показателей его компании, рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Tesla со стабильным прогнозом.

Станисла Крючков, Валерия Калинина