«Ждем в скором времени очередных новинок от Tesla»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о Model YL и новой версии Model 3, которые анонсировала компания Илона Маска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tesla Фото: Tesla

Наверное, самый успешный еще вчера автопроизводитель мира, компания Tesla, переживает не лучшие времена. Причин тут множество. Одной из главных называют политические взгляды Илона Маска. Все же покупка Tesla — это в известной степени эмоциональный, а не рациональный поступок, поэтому имиджевые соображения имеют место.

В Германии и Великобритании продажи электромобилей американской марки в начале этого года упали в три, а то и в четыре раза. Конечно же, сказалось и общее падение интереса к электромобилям. В той же Европе многие страны отказались от ряда льгот их покупателям. Плюс китайские товарищи поднажали. С одной стороны, они успешно завоевывают европейский рынок — в этом году впервые продажи электромобилей BYD в Старом Свете обогнали продажи Tesla. С другой стороны, сами китайцы у себя дома все больше отдают предпочтение не иномаркам, а отечественной продукции. Впрочем, от этого страдает не только Tesla, но и VW, например.

И, конечно же, важный фактор — устаревшая линейка. Tesla давно не показывала ничего нового. И Cybertruck, который начал продаваться относительно недавно, новинкой тоже не назовешь, ведь прототип модели показали в 2019 году. Именно поэтому на неделе Tesla попыталась продемонстрировать публике, что не стоит на месте и развивается. Сначала компания опубликовала тизеры новой Model YL и объявила, что ее дебют в Китае состоится осенью. L в индексе значит long. Колесная база электромобиля увеличена, за счет чего в кузов удалось запихнуть третий ряд сидений. Вторая новость: Tesla готовится вывести на рынок все того же Китая новую версию Model 3 с рекордным для модели запасом хода — почти 800 км. Электрокар будет предлагаться исключительно в заднеприводном варианте. В таком варианте, как полагают эксперты, модель может составить конкуренцию бестселлеру местного рынка — электромобилю Xiaomi SU7. Так что ждем в скором времени очередных новинок от Tesla, завезенных к нам параллельным импортом.

Дмитрий Гронский