Состояние свободного падения

11 июня американский миллиардер Илон Маск сообщил, что сожалеет о некоторых своих публикациях в соцсети X, посвященных президенту США Дональду Трампу. Ранее Илон Маск назвал подписанный президентом проект бюджета «отвратительной мерзостью». Трамп в ответ заявил, что бизнесмен сошел с ума, и пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска. Теперь основатель Tesla, SpaceX, Starlink и других компаний пытается поправить пошатнувшийся имидж, чтобы поддержать свой бизнес, понесший огромные убытки всего за несколько месяцев работы миллиардера в большой политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters Илон Маск

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Уходя — уходи

29 мая Илон Маск официально объявил о завершении своей работы в качестве главы Департамента эффективности правительства. Но фактически он перестал работать в администрации Дональда Трампа еще раньше. 22 апреля Маск сообщил, что намерен «существенно сократить время», которое он посвящает работе в департаменте, и сконцентрироваться на своей компании Tesla.

Накануне стало известно, что чистая прибыль Tesla в первом квартале рухнула на 71%.

Сама компания объяснила падение прибыли работами по модернизации производственных линий на заводах в Шанхае, Берлине, Фримонте (Калифорния, США) и Остине (Техас, США). Еще одной причиной компания назвала снижение средней стоимости электромобилей, направленное на стимуляцию продаж. «Неопределенность на автомобильном и энергетическом рынках продолжает расти, поскольку быстро меняющаяся торговая политика негативно влияет на глобальную цепочку поставок и структуру затрат Tesla и наших коллег»,— добавили в компании.

Однако многие считают, что реальными причинами падения прибыли стало совсем другое, а именно деятельность самого Маска в администрации Трампа, его неоднозначные поступки и высказывания. Уже в феврале в США начались бойкоты продукции Tesla и акции протеста у автосалонов этой компании. Протестующие собирались у шоурумов Tesla в Вашингтоне, Питсбурге, Миннеаполисе и других городах США. «Народ должен бойкотировать все, что связано с Tesla. Нужно сделать так, чтобы они не могли получать прибыль и при этом разрушать нашу демократию»,— заявляли протестующие. В марте протесты начались и в Европе — у салонов Tesla в Лондоне, Барселоне, Лиссабоне и Рейкьявике.

Во Франции продажи Tesla уже по итогам первых двух месяцев 2025 года снизились на 45% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Продажи в Норвегии и Дании в феврале упали на 48% в сравнении с февралем 2024 года, в Швеции — на 42%.

Падение продолжилось и во втором квартале — в мае продажи Tesla в Германии упали на 36% по сравнению с маем предыдущего года. При этом общие продажи электромобилей в Германии в мае выросли на 45%. И это неудивительно — 24 апреля сенатор Берлина по социальным вопросам Кансель Кицильтепе (партия СДПГ) назвала Tesla «нацистским автомобилем». «Кто хочет водить нацистскую машину? Производители электромобилей переживают бум продаж — за исключением Tesla»,— написала госпожа Кицильтепе в соцсети X. 20 января, выступая на стадионе Capital One Arena по случаю инаугурации Дональда Трампа, Илон Маск дважды приложил руку к груди, а затем вскинул ее вверх, сказав: «Мое сердце с вами». Этот жест многие сравнили с нацистским приветствием. Вскоре после этого инцидента Илон Маск обратился к сторонникам немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии», призвав их не уделять так много внимания памяти о преступлениях нацизма. Стране следует, напротив, бороться за свое великое будущее, добавил Маск. Глава иерусалимского музея холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даян назвал мнение миллиардера «ударом по жертвам» нацизма. По его словам, признание «темного прошлого» является важным элементом национального самосознания немцев.

В Великобритании, крупнейшем в Европе рынке электромобилей, продажи Tesla в мае рухнули на 45%, тогда как общие продажи выросли на 28%. Затяжное падение продаж Tesla в Британии привело к тому, что компания Маска, некогда лидировавшая на местном рынке электромобилей, откатилась на пятое место после Volkswagen, BMW, Audi и Skoda. В Италии в мае продажи Tesla упали на 20%, тогда как общие продажи электромобилей выросли на 41%.

Цифры за слова

Даже предварительные итоги деятельности Илона Маска в администрации Дональда Трампа трудно назвать иначе как катастрофическими. C начала года котировки Tesla упали на 30%, сократив капитализацию компании на $380 млрд. Это худший результат текущего года среди 20 крупнейших публичных компаний мира по рыночной капитализации.

Даже когда Маск ушел из администрации, акции Tesla продолжали падать — в день публичной перебранки в соцсетях с Дональдом Трампом 5 июня рыночная капитализация Tesla рухнула на $152 млрд.

Выяснение отношений между Трампом и Маском началось 5 июня с того, что миллиардер назвал проект бюджета, который продвигает Трамп, «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Этому предшествовал еще один случай. Глава Белого дома не стал выдвигать Джареда Айзекмана руководителем NASA, хотя Маск лоббировал его кандидатуру. Решение вывело основателя SpaceX из себя: он заявил, что без его финансовой помощи нынешний президент проиграл бы выборы. Дональд Трамп не остался в долгу и обрушился на бывшего соратника со встречной критикой. «Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов,— это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном. Я всегда удивлялся, почему Байден этого не сделал!» — припугнул Маска президент.

Неудивительно, что теперь миллиардер пытается сократить свое пребывание в публичном поле и даже приносит извинения — чтобы помочь своему бизнесу.

3 июня стартап Маска xAI, занимающийся разработками в сфере искусственного интеллекта, начал очередной раунд финансирования. Компания хочет привлечь около $300 млн через вторичную продажу акций при оценке бизнеса в $113 млрд. Вторичное размещение акций позволит сотрудникам xAI продавать акции новым инвесторам. Ожидается, что за этим последует более масштабный инвестиционный раунд. Предыдущие раунды финансирования xAI проводила в декабре и мае прошлого года: оба раза компания Илона Маска привлекла по $6 млрд. Также в начале июня еще один стартап Маска, Neuralink, привлек $650 млн. Эта компания, по данным Pitchbook, сейчас оценивается в $9 млрд.

Тем временем менеджмент Tesla пытается выправить ситуацию с продажами. В середине апреля в Норвегии вышла новая модель кроссовера Model Y. И уже по итогам мая продажи Tesla в Норвегии подскочили на 213% по сравнению с маем 2024 года. С конца апреля акции Tesla начали постепенно расти в цене. Если 21 апреля цена составляла $230 за штуку, то 10 июня — уже $315 (+37%). Но говорить об устойчивом восстановлении рано: еще в декабре 2024 года акции Tesla стоили по $430 — на 30% больше.

Впрочем, бизнес Илона Маска настолько разнообразен, что не сосредоточен только на рынках Европы и Америки. 6 июня компания Starlink получила от регуляторов Индии лицензию на запуск коммерческих операций в самой населенной стране мира (1,46 млрд человек). Компания Илона Маска ожидала получения индийской лицензии еще с 2022 года. По некоторым данным, прорыв случился в феврале текущего года, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил визит в США и провел там встречу в том числе с Илоном Маском. Теперь Starlink придется конкурировать на рынке спутникового интернета Индии с такими компаниями, как Eutelsat и местная Reliance Jio одного из богатейших людей Индии и всего мира Мукеша Амбани. По прогнозам Deloitte, рынок широкополосного спутникового интернета в Индии, где уже полноценно работает мобильная связь 5G, к 2030 году достигнет $1,9 млрд, что делает его привлекательным для новых, в том числе иностранных, игроков, таких как Starlink или, например, конкурирующий проект Amazon под названием Kuiper. При этом, в отличие от компании Илона Маска, проект Amazon еще не получил индийскую лицензию.

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Евгений Хвостик