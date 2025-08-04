Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на оперативном совещании в понедельник, 4 августа, вступил в жесткую полемику с мэром Курчатова Игорем Корпунковым, членом команды еще покойного экс-губернатора Александра Михайлова, руководящим атомградом с 2012-го. Мэр заявил, что областные дотации на детские площадки, которые врио губернатора выделил муниципалитетам, якобы «нарушают Бюджетный кодекс РФ», поэтому Курчатов отказался от поддержки. В ответ врио губернатора раскритиковал мэра, сказав, что из-за действий главы в итоге «страдают жители». За дискуссией чиновников следил корреспондент «Ъ-Черноземье» Юрий Голубь.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На оперативном совещании в правительстве Курской области Александр Хинштейн обратил внимание на распределение средств на детские площадки: «Ранее приняли решение, что во все муниципалитеты в дополнение к их собственным программам направить по 5 млн руб. из областного бюджета, чтобы они установили детские площадки. Мне докладывают, что Курчатов отказался от этих денег, заявив, что способны все сделать сами. У меня вопрос к главе Курчатова: Игорь Владимирович [Корпунков.— «Ъ-Черноземье»], вам, что, деньги не нужны?»

«Мы, действительно, часть детских площадок сделали за свои деньги, до конца года эта работа будет завершена»,— ответил господин Корпунков. Решение он объяснил тем, что в решении об областной дотации «есть нарушение Бюджетного кодекса РФ». «Мы отметили в письме: надо просто изменить вид передачи денег. Как дотация такая передача невозможна»,— объяснил чиновник.

Господин Хинштейн отреагировал на слова мэра Курчатова с нескрываемым сарказмом: «Игорь Владимирович, спасибо, что учите нас уму-разуму. Мы будем стараться соответствовать требованиям бюджетного законодательства. Как хорошо, что у нас есть такие главы, которые владеют бюджетным процессом, глубоко в нем понимают — лучше, чем весь наш финансово-экономический блок. И тем не менее денег не надо, Игорь Владимирович?»

«Готовы взять, Александр Евсеевич…» — ответил мэр после некоторой паузы. Он хотел еще что-то добавить, но господин Хинштейн прервал: «Да нет, не надо. Зачем я вас буду уговаривать? Посмотрите, сколько глав сидят и с интересом наблюдают за нашим диалогом. И уверен, что, как в телевикторине, каждый готовится первым нажать на кнопку, чтобы забрать деньги, которые глубокому знатоку бюджетного процесса не требуются». Врио губернатора также попросил своего первого зама Александра Чепика «разобраться, почему в этом муниципалитете невозможно получить деньги, а остальные получают»: «Определимся тогда, куда эти средства направить, и изменим подходы».

Игорь Корпунков — один из мэров-старожилов в Курской области. Он возглавляет атомград Курчатов с 2012 года, до этого работал на Курской АЭС. Господин Корпунков сейчас работает уже при четвертом губернаторе: он занимал должность при ныне покойных Александре Михайлове и Романе Старовойте, подозреваемом в особо крупном мошенничестве Алексее Смирнове.

Александр Чепик пояснил, что мэрия Курчатова «в письме указала, что в деньгах нет необходимости, потому что тех детских площадок, которые они строят, им достаточно». «Они самостоятельны в принятии решений. Все вопросы уже отработаны, вышел уже один правовой акт. Если детские площадки не нужны, зачем настаивать»,— сказал господин Чепик.

«Но жители-то не должны страдать,— резюмировал врио губернатора.— Рад тому, что наша работа идет в прямом эфире. Я уверен, что курчатовцы с большим интересом послушают наш диалог и зададутся вопросом, действительно ли в городе переизбыток детских площадок и дополнительные не требуются. У меня это, честно говоря, вызывает сомнение, но на земле виднее».

Через полминуты на связь вышел мэр Льгова Алексей Клемешов: «Город не вошел в число муниципалитетов, которым выделили эти деньги. Готовы их забрать и детскую площадку сделать». Александр Хинштейн согласился, заключив, что «курчатовцы, как и жители любого другого муниципалитета, не должны страдать от действий того или иного должностного лица», хотя конкретно в этот раз предназначенные Курчатову деньги после спора мэра с врио губернатора достанутся Льгову.