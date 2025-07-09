ФАС поддержала Александра Хинштейна

УФАС признало незаконным конкурс на размещение 80 билбордов в Курске, который врио губернатора Александр Хинштейн назвал «договорняком» и призвал отменить. Как выяснил „Ъ“, публичной критике господина Хинштейна предшествовала жалоба от принадлежащего Wildberries и Russ рекламного агентства на условия конкурса, в котором победу могли присудить за факт подачи заявки первым. Антимонопольщики оперативно отменили торги на 3 млн руб. Эксперты называют «право первой заявки» в Курске «нонсенсом».

Недовольство Александра Хинштейна рекламными торгами услышали ФАС и участники рынка

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Курское УФАС России в конце минувшей недели вынесло решение об отмене конкурса на 80 лотов по размещению и эксплуатации рекламных конструкций в областном центре общей стоимостью более 3 млн руб. Его объявили 4 июня. Мэрии Курска антимонопольщики вынесли предупреждение о необходимости «устранения причин и условий» «незаконного конкурса». Также чиновникам предписали исключить из постановления о порядке проведения аналогичных тендеров пункты, «содержащие дискриминационные условия и ограничивающие конкуренцию».

Решению предшествовала публичная критика конкурса со стороны врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. На планерке 30 июня он потребовал отменить тендер и пересмотреть его условия, пояснив, что текущие правила у него «вызывают ощущение договорняка». Врио губернатора сообщил, что в других регионах аналогичные конкурсы уже отменялись как «незаконные». Господин Хинштейн предупредил, что, если конкурс не отменят, он обратится в ФАС и прокуратуру лично. По мнению врио, на конкурсе нужно отдавать предпочтение подрядчикам, предложившим «лучшие условия для бюджета».

Как выяснил «Ъ-Черноземье», критике врио предшествовала жалоба в УФАС, поданная 5 июня московским ООО «Апр-Сити/ТВД», структурой объединенной компании Wildberries и Russ. К концу июня жалоба уже почти месяц рассматривалась ведомством.

Определенные комитетом архитектуры и градостроительства мэрии критерии конкурса, по мнению автора жалобы, «нарушали условия свободной конкуренции». Согласно им победителем мог быть признан подрядчик, который первым подал заявку, а не тот, который предложил лучшую цену лота. В надзорном ведомстве в итоге согласились с позицией «дочки» Wildberries и Russ. УФАС посчитало, что такой подход «ограничивает состязательность на торгах и не отвечает цели их проведения», а именно пополнению городского бюджета. УФАС нашло и другие нарушения.

В итоге комитет отменил конкурс. В мэрии заявили «Ъ-Черноземье», что тендер был отменен «в целях дополнительной проработки вопроса для принятия окончательного решения».

Там отметили, что ранее аналогичного конкурса в городе не проводили, поэтому «говорить о теоретически предполагаемых потерях для бюджета» от отмены «невозможно».

В правительстве Курской области не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Черноземье». Пресс-секретарь господина Хинштейна Ирина Поспелова не стала отвечать на вопрос «Ъ-Черноземье» о том, обращались ли представители Wildberries и Russ с жалобой непосредственно к врио. «Некогда»,— сказала она. В Wildberries и Russ от комментариев также отказались.

По данным Rusprofile, ООО «Апр-Сити/ТВД» зарегистрировано в Москве в 2000 году. Основной вид деятельности — рекламное агентство. Уставный капитал — 8,4 тыс. руб. Компания принадлежит ООО «РВБ», доли в котором принадлежат ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким и Владислава Бакальчука (65%), а также ООО «Стинн» Григория Садояна (35%). Выручка ООО «Апр-Сити/ТВД» в 2024 году составила 3,4 млрд руб. Чистая прибыль — 257 млн руб.

Директор рекламного агентства «Мегасайн» в Воронеже Вадим Шаршов отмечает, что «право первой заявки» при проведении конкурсов на размещение рекламы является «нонсенсом». «Обычно вводится, помимо ценового, критерий опыта, чтобы не зашли недобросовестные подрядчики. Требованием может быть наличие у компании персонала и спецтехники для обслуживания конструкций. Случай в Курске попахивает преференциями для кого-то. В данном случае не так важно, кто подал жалобу, а вот то, что глава региона обратил внимание на проблему, хорошо. Думаю, что теперь объявят обычные торги и будет проведена честная процедура»,— сказал господин Шаршов.

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Егор Якимов