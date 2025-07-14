«Курская область продолжает жить по своим законам»

В начале прошлой неделе не стало бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который в 2018-2024 годах возглавлял Курскую область. Несмотря на то, что чиновник родился в Курске, в регионе его воспринимали как «варяга», а сам он не скрывал амбиций к переходу на федеральный уровень. По мнению политолога Александра Немцева, Курская область на протяжении последних лет является «капканом» для тех, кто приходит управлять ею, не имея долгосрочных намерений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива Александра Немцева Фото: из архива Александра Немцева

— Судьба Курской области в последние десятилетия напоминает драматическую хронику, где власть пытается играть по чужим правилам, а земля отвечает безжалостным отторжением. После 18 лет правления Александра Михайлова, регион неожиданно превратился в полигон для рискованного эксперимента — проверки на прочность так называемых «управленцев-кочевников». Эти люди, не связанные с областью ни корнями, ни традициями, приходили с амбициозными планами, но уходили сломленными, а их карьеры рассыпались как карточные домики.

Трагическая закономерность прослеживается во всех подобных историях. Команда, сопровождавшая Романа Старовойта в курский период, стремительно покинула регион после его повышения, словно спасаясь от невидимой напасти. Те, кто работал под началом Алексея Смирнова, сегодня либо находятся под следствием, либо вынуждены были бежать, оставив за спиной разрушенные репутации и сломанные судьбы. Курская земля словно мстит чужакам — одни не выдерживают давления и сводят счеты с жизнью, другие оказываются за решеткой, третьи теряют семьи и положение. Этот сценарий не нов — еще при Александре Руцком аналогичный эксперимент закончился тем же печальным результатом, подтверждая простую истину: регион с многовековыми оседлыми традициями не принимает кочевнический нрав временщиков.

Показательно, что сам господин Михайлов, в отличие от своих преемников, нашел последний приют в курской земле, а члены его команды и их семьи продолжают жить в регионе без показной роскоши и миллиардных состояний. Это контрастирует с нынешними временами, когда каждый новый управленец воспринимается как очередной эксперимент.

Даже относительно благополучное назначение Александра Хинштейна омрачено неоднозначными слухами о его заместителях, а ставшие регулярными отставки в курском министерстве финансов красноречиво свидетельствуют: местные кадры отказываются брать на себя риски, на которые их толкает председатель правительства Александр Чепик. Люди уже научились распознавать опасность и предпочитают уходить, чтобы не стать следующими жертвами очередного провального эксперимента

С 2018 года в регионе тлеет скрытый конфликт между местной элитой, глубоко укорененной в курскую почву, и постоянно сменяющими друг друга «кочевниками» во власти. Эта борьба выматывает всех, но не приносит развития — вместо созидательной энергии, которая так нужна области, тратятся силы на противостояние. Разорвать порочный круг можно только одним способом — перестав видеть в местных кадрах статистов и начав интегрировать их в реальные процессы управления. Пока же Курская область продолжает жить по своим законам, безжалостно отбрасывая тех, кто приходит как временщик, а не как хозяин, готовый связать свою судьбу с этой землей.