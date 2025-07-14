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«Курская область продолжает жить по своим законам»

Политолог Александр Немцев о том, как регион ломает судьбы «управленцев-кочевников»

В начале прошлой неделе не стало бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который в 2018-2024 годах возглавлял Курскую область. Несмотря на то, что чиновник родился в Курске, в регионе его воспринимали как «варяга», а сам он не скрывал амбиций к переходу на федеральный уровень. По мнению политолога Александра Немцева, Курская область на протяжении последних лет является «капканом» для тех, кто приходит управлять ею, не имея долгосрочных намерений.

Фото: из архива Александра Немцева

Фото: из архива Александра Немцева

— Судьба Курской области в последние десятилетия напоминает драматическую хронику, где власть пытается играть по чужим правилам, а земля отвечает безжалостным отторжением. После 18 лет правления Александра Михайлова, регион неожиданно превратился в полигон для рискованного эксперимента — проверки на прочность так называемых «управленцев-кочевников». Эти люди, не связанные с областью ни корнями, ни традициями, приходили с амбициозными планами, но уходили сломленными, а их карьеры рассыпались как карточные домики.

Трагическая закономерность прослеживается во всех подобных историях. Команда, сопровождавшая Романа Старовойта в курский период, стремительно покинула регион после его повышения, словно спасаясь от невидимой напасти. Те, кто работал под началом Алексея Смирнова, сегодня либо находятся под следствием, либо вынуждены были бежать, оставив за спиной разрушенные репутации и сломанные судьбы. Курская земля словно мстит чужакам — одни не выдерживают давления и сводят счеты с жизнью, другие оказываются за решеткой, третьи теряют семьи и положение. Этот сценарий не нов — еще при Александре Руцком аналогичный эксперимент закончился тем же печальным результатом, подтверждая простую истину: регион с многовековыми оседлыми традициями не принимает кочевнический нрав временщиков.

Показательно, что сам господин Михайлов, в отличие от своих преемников, нашел последний приют в курской земле, а члены его команды и их семьи продолжают жить в регионе без показной роскоши и миллиардных состояний. Это контрастирует с нынешними временами, когда каждый новый управленец воспринимается как очередной эксперимент.

Даже относительно благополучное назначение Александра Хинштейна омрачено неоднозначными слухами о его заместителях, а ставшие регулярными отставки в курском министерстве финансов красноречиво свидетельствуют: местные кадры отказываются брать на себя риски, на которые их толкает председатель правительства Александр Чепик. Люди уже научились распознавать опасность и предпочитают уходить, чтобы не стать следующими жертвами очередного провального эксперимента

С 2018 года в регионе тлеет скрытый конфликт между местной элитой, глубоко укорененной в курскую почву, и постоянно сменяющими друг друга «кочевниками» во власти. Эта борьба выматывает всех, но не приносит развития — вместо созидательной энергии, которая так нужна области, тратятся силы на противостояние. Разорвать порочный круг можно только одним способом — перестав видеть в местных кадрах статистов и начав интегрировать их в реальные процессы управления. Пока же Курская область продолжает жить по своим законам, безжалостно отбрасывая тех, кто приходит как временщик, а не как хозяин, готовый связать свою судьбу с этой землей.

Фотогалерея

Что Роман Старовойт говорил о работе в Курской области

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«Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт &lt;a href=&quot;/doc/3860020&quot;>распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны&lt;/a>

«Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я имею четкий горизонт планирования — меня избрали до 2024 года. Более того, я имею в виду и 2032 год — празднование тысячелетия Курска. У меня нет планов покидать регион». В 2021-м Роман Старовойт не ожидал назначения на пост министра и думал о еще десяти годах работы в Курское области

«Я имею четкий горизонт планирования — меня избрали до 2024 года. Более того, я имею в виду и 2032 год — празднование тысячелетия Курска. У меня нет планов покидать регион». В 2021-м Роман Старовойт не ожидал назначения на пост министра и думал о еще десяти годах работы в Курское области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я думал, что глава региона — хозяйственник, но это не так. Все равно нужно заниматься политикой. Потому что работа с партиями, оппонентами, главами районов — это политика». В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее курское региональное отделение

«Я думал, что глава региона — хозяйственник, но это не так. Все равно нужно заниматься политикой. Потому что работа с партиями, оппонентами, главами районов — это политика». В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее курское региональное отделение

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы еще с уроков истории помним, что Екатерина II первой сделала прививку от оспы. Ну а как еще? Я понимал, что рано или поздно мы наладим производство и придется убеждать людей делать прививку. Если ты не проверил ее безопасность на себе, наверное, это делать нечестно». Роман Старовойт одним из первых глав регионов России привился от коронавируса

«Мы еще с уроков истории помним, что Екатерина II первой сделала прививку от оспы. Ну а как еще? Я понимал, что рано или поздно мы наладим производство и придется убеждать людей делать прививку. Если ты не проверил ее безопасность на себе, наверное, это делать нечестно». Роман Старовойт одним из первых глав регионов России привился от коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Награда – оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом». В 2023 году господин Старовойт по приказу главы МВД Владимира Колокольцева был награжден оружием за заслуги в обеспечении правопорядка. Тот самый пистолет 7 июля 2025-го был найден у тела экс-губернатора

«Награда – оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом». В 2023 году господин Старовойт по приказу главы МВД Владимира Колокольцева был награжден оружием за заслуги в обеспечении правопорядка. Тот самый пистолет 7 июля 2025-го был найден у тела экс-губернатора

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Регион готов отразить любые посягательства». Осенью 2022-го господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны. Однако уже после его отставки ВСУ смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района

«Регион готов отразить любые посягательства». Осенью 2022-го господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны. Однако уже после его отставки ВСУ смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников… И да, я очень зол». В 2023 году тогда еще находясь на посту губернатора Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Спустя два года господин Васильев &lt;a href=&quot;/doc/5758602&quot;>тоже был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений&lt;/a>

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников… И да, я очень зол». В 2023 году тогда еще находясь на посту губернатора Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Спустя два года господин Васильев тоже был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона». В конце декабря 2018 года Роману Старовойту (слева) удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации «Гринн» — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку». Однако последовавшие финансовые сложности «Гринна» закончились сменой собственника — активы перешли структурам, близким букмекерской компании 1xBet из Брянска

«Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона». В конце декабря 2018 года Роману Старовойту (слева) удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации «Гринн» — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку». Однако последовавшие финансовые сложности «Гринна» закончились сменой собственника — активы перешли структурам, близким букмекерской компании 1xBet из Брянска

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Курская область как приграничный регион особо чувствует агрессию со стороны Украины» . Так оценивал Роман Старовойт на посту губернатора ситуацию в области в феврале 2023 года

«Курская область как приграничный регион особо чувствует агрессию со стороны Украины» . Так оценивал Роман Старовойт на посту губернатора ситуацию в области в феврале 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти». Написал в 22 января 2024 года Старовойт в своем Telegram-канале, отреагировав на указ Владимира Зеленского, который назвал «историческими» для украинцев шесть регионов РФ, в том числе Курскую область

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти». Написал в 22 января 2024 года Старовойт в своем Telegram-канале, отреагировав на указ Владимира Зеленского, который назвал «историческими» для украинцев шесть регионов РФ, в том числе Курскую область

Фото: telegram.org / @gubernator_46

«Конечно, работа здесь — &quot;на земле&quot; — дала мне бесценный опыт. Малая родина — это навсегда, как и курский характер». Так Роман Старовойт &lt;a href=&quot;/doc/6692906&quot;>резюмировал свою работу на посту губернатора Курской области после получения поста министра транспорта Российской Федерации в мае 2024 года&lt;/a>

«Конечно, работа здесь — "на земле" — дала мне бесценный опыт. Малая родина — это навсегда, как и курский характер». Так Роман Старовойт резюмировал свою работу на посту губернатора Курской области после получения поста министра транспорта Российской Федерации в мае 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Проблемы в коммуникации с людьми». Так Роман Старовойт объяснил в конце 2024 года &lt;a href=&quot;/doc/7347527&quot;>отставку по собственному желанию тогдашнего главы региона Алексея Смирнова &lt;/a>

«Проблемы в коммуникации с людьми». Так Роман Старовойт объяснил в конце 2024 года отставку по собственному желанию тогдашнего главы региона Алексея Смирнова

Фото: telegram-канал губернатора Курской области

«Считаю, что нужно использовать газопроводы, которые сейчас практически не используются для подачи газа в европейские страны. Нет необходимости в том, чтобы отправлять газ на экспорт, а потом из-за границы получать нужную продукцию втридорога». В феврале 2023 года Роман Старовойт настаивал на необходимости строительства в регионе завода по производству азотных удобрений ОАО «Куйбышевазот». Активисты &lt;a href=&quot;/doc/6224322&quot;>опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта&lt;/a>

«Считаю, что нужно использовать газопроводы, которые сейчас практически не используются для подачи газа в европейские страны. Нет необходимости в том, чтобы отправлять газ на экспорт, а потом из-за границы получать нужную продукцию втридорога». В феврале 2023 года Роман Старовойт настаивал на необходимости строительства в регионе завода по производству азотных удобрений ОАО «Куйбышевазот». Активисты опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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«Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я имею четкий горизонт планирования — меня избрали до 2024 года. Более того, я имею в виду и 2032 год — празднование тысячелетия Курска. У меня нет планов покидать регион». В 2021-м Роман Старовойт не ожидал назначения на пост министра и думал о еще десяти годах работы в Курское области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я думал, что глава региона — хозяйственник, но это не так. Все равно нужно заниматься политикой. Потому что работа с партиями, оппонентами, главами районов — это политика». В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее курское региональное отделение

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы еще с уроков истории помним, что Екатерина II первой сделала прививку от оспы. Ну а как еще? Я понимал, что рано или поздно мы наладим производство и придется убеждать людей делать прививку. Если ты не проверил ее безопасность на себе, наверное, это делать нечестно». Роман Старовойт одним из первых глав регионов России привился от коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Награда – оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом». В 2023 году господин Старовойт по приказу главы МВД Владимира Колокольцева был награжден оружием за заслуги в обеспечении правопорядка. Тот самый пистолет 7 июля 2025-го был найден у тела экс-губернатора

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Регион готов отразить любые посягательства». Осенью 2022-го господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны. Однако уже после его отставки ВСУ смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников… И да, я очень зол». В 2023 году тогда еще находясь на посту губернатора Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Спустя два года господин Васильев тоже был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона». В конце декабря 2018 года Роману Старовойту (слева) удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации «Гринн» — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку». Однако последовавшие финансовые сложности «Гринна» закончились сменой собственника — активы перешли структурам, близким букмекерской компании 1xBet из Брянска

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Курская область как приграничный регион особо чувствует агрессию со стороны Украины» . Так оценивал Роман Старовойт на посту губернатора ситуацию в области в феврале 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти». Написал в 22 января 2024 года Старовойт в своем Telegram-канале, отреагировав на указ Владимира Зеленского, который назвал «историческими» для украинцев шесть регионов РФ, в том числе Курскую область

Фото: telegram.org / @gubernator_46

«Конечно, работа здесь — "на земле" — дала мне бесценный опыт. Малая родина — это навсегда, как и курский характер». Так Роман Старовойт резюмировал свою работу на посту губернатора Курской области после получения поста министра транспорта Российской Федерации в мае 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Проблемы в коммуникации с людьми». Так Роман Старовойт объяснил в конце 2024 года отставку по собственному желанию тогдашнего главы региона Алексея Смирнова

Фото: telegram-канал губернатора Курской области

«Считаю, что нужно использовать газопроводы, которые сейчас практически не используются для подачи газа в европейские страны. Нет необходимости в том, чтобы отправлять газ на экспорт, а потом из-за границы получать нужную продукцию втридорога». В феврале 2023 года Роман Старовойт настаивал на необходимости строительства в регионе завода по производству азотных удобрений ОАО «Куйбышевазот». Активисты опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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