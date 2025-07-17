Бывшего курского губернатора Алексея Смирнова оставили в СИЗО

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова на решение Мещанского райсуда, который продлил до 15 сентября его арест по делу о хищении порядка 1 млрд руб. на строительстве линий обороны (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Это следует из апелляционного постановления суда.

Защита господина Смирнова указывала, что в деле нет доказательств его возможной причастности к преступлению. По мнению адвоката, его доверитель не собирается скрываться, поэтому к нему следует применять более мягкую меру пресечения. Мосгорсуд, впрочем, установил законность продления ареста господина Смирнова в СИЗО.

Бывшего губернатора задержали в апреле этого года. По делу вместе с ним проходят бывший первый заместитель губернатора Алексей Дедов и экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев. По версии следствия, АО «Корпорация развития Курской области» выделили деньги для строительства оборонительных сооружений в приграничье региона. Однако злоумышленники вместе с руководством корпорации похитили деньги. Ущерб бюджету региона оценили в более 1 млрд руб.

Уголовное дело о махинациях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области расследуется с сентября 2023 года. В конце прошлого года под стражу попали теперь уже бывшие топ-менеджеры корпорации развития и несколько предпринимателей.

Владимир Зоркий