Поштучный интерес

Первая неделя торгов по расширенному списку американских акций на Московской бирже инвесторов не воодушевила. Несмотря на то что количество эмитентов, с акциями которых заключались сделки, выросло двукратно, объем торгов остался на прежнем уровне. Причем из «новых» бумаг никто не выбился в лидеры рынка. Отчасти это связано с их малой узнаваемостью, снижением активности в конце лета, а также волатильностью американского рынка. Впрочем, участники рынка ожидают оживления в торговле американскими акциями после запуск аналогичных торгов на СПБ Бирже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Допуск к внебиржевым торгам в конце июля 2025 года на Московской бирже новой большой группы акций американских компаний пока не вызвал существенного интереса инвесторов. К прежнему списку из 127 акций, которые начали торговаться с конца апреля, добавились ценные бумаги еще 552 эмитентов. Однако шестикратное расширение списка доступных ценных бумаг пока привело лишь к двукратному увеличению количества эмитентов, с акциями которых заключались сделки. Если в мае—июле регулярно заключались сделки с акциями до 100 эмитентов, то 4 августа их количество превысило 200.

Однако объем торгов сохранился на прежнем уровне. В частности, в два торговых дня августа они не превышали 20 млн руб. Между тем в число новых доступных акций вошли инструменты таких эмитентов, как NASDAQ, Williams, Ford Motor, Nike, Colgate и т. д. В частности, объемы торгов акциями Southern Copper Corporation, лидирующими по объемам среди «новых» инструментов, в первый день торгов достигли 200 тыс. руб., но через неделю сократились до 20 тыс. руб. Дневной объем торгов акциями NASDAQ достигал лишь 178 тыс. руб. В то же время объем торгов бумаг, торгующихся с весны, таких как NVDA, Microsoft, Google, MicroStrategy, Netflix или Tesla, регулярно превышают миллионы рублей в день, а в отдельные дни — десятки миллионов рублей.

По мнению экспертов, главная причина слабого интереса к новым инструментам заключается в недостаточной их узнаваемости. «В ближайшее время ликвидность в "новом списке" и в "апрельском списке" вряд ли сравняются из-за отсутствия громких имен в более позднем варианте»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. По его словам, «на внебиржевом контуре более известные имена имеют большую ликвидность».

Отчасти сказывается и сезонность фондового рынка, когда в конце лета падает активность инвесторов. Еще одна причина низкой активности последних дней — опасения инвесторов вкладываться в американские акции на фоне роста волатильности в условиях последних заявлений президента США Дональда Трампа. «В текущих условиях более надежным способом инвестиций в зарубежные рынки можно назвать биржевые фонды и фьючерсы на отдельные индексы или инструменты, торговля которыми намного более прозрачна»,— указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В то же время торги американскими акциями могут оживиться, если к ним присоединится СПБ Биржа, указывают эксперты. В начале июля гендиректор биржи Евгений Сердюков заявлял о планах начать торги иностранными бумагами летом. Сейчас СПБ Биржа продолжает обсуждать с участниками механизм запуска торгов, подтвердили там. «Эта биржа была основной площадкой, где исторически торговались иностранные ценные бумаги, и поэтому возможность возобновления торгов на ней, конечно, в масштабах текущих объемов, даст определенный импульс»,— указывает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Например, в 2021 году ежемесячные объемы торгов на этой площадке составляли $27–40 млрд в месяц. Торги иностранными ценными бумагами в объеме $2–5 млрд в месяц на ней продолжались вплоть до начала ноября 2023 года, когда против нее были введены жесткие американские санкции (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года). По мнению господина Леснова, объемы торгов и количество сделок на СПБ Бирже могут быть выше, чем на Московской бирже, однако «в масштабах торгов, которые были до всех ограничений, они будут оставаться мизерными».

Однако даже после запуска внебиржевых торгов на СПБ Бирже для инвесторов будут действовать те же барьеры, что и на московской площадке,— ограничения для неквалифицированных инвесторов, налог на материальную выгоду, а также невозможность вывести активы во внешний периметр, указывают эксперты. «Без устранения системных ограничений, в первую очередь налогового парадокса с "материальной выгодой" (см. “Ъ” от 3 июня.— “Ъ”), торговая активность расти не будет»,— считает начальник управления торговых операций «ВТБ Мои инвестиции» Сергей Селютин.

Андрей Ковалёв