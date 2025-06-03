Валюта потеряла объем

В мае 2025 года активность валютных торгов на Московской бирже оказалась минимальной за два года. Среднедневной объем операций с юанем опустился до 77 млрд руб., минимума с февраля 2023 года. Стабильный курс российской валюты в сочетании с высокими рублевыми ставками ведет к пониженному спросу на иностранную валюту. Эффект усилила продолжающаяся девалютизация импорта, а также переток ликвидности на внебиржевой рынок. Вместе с тем эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы биржевая активность может восстановиться как за счет оживления импорта, так и за счет снижения привлекательности рублевой ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Активность торгов с китайской валютой в мае 2025 года на Московской бирже опустилась до двухлетнего минимума. По оценке “Ъ”, за отчетный месяц среднедневной объем операций с юанем составил 77 млрд руб., что на 16% ниже среднего показателя в апреле и на 38% меньше, чем в мае 2024 года. Тем самым активность инвесторов вернулась к уровням начала 2023 года. Согласно оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, в мае суммарный объем торгов юанем в режиме «завтра» составил 1,4 трлн руб. Этот результат оказался на треть ниже показателя апреля, в том числе за счет большего числа выходных дней.

Отчасти наблюдающееся снижение объемов торгов происходит из-за укрепления рубля относительно ведущих мировых валют, включая юань.

По итогам мая курс китайской валюты на Московской бирже снизился на 2,4%, до отметки 10,9 руб./CNY, вернувшись к значениям двухлетней давности. С начала года курс юаня потерял более 20%. «Волатильность биржевого курса юаня к рублю в мае была невысокой, в основном наблюдалось движение курса в диапазоне 11,0–11,4 руб./CNY. Поэтому спекулятивная активность на валютном рынке могла быть пониженной»,— поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Кроме того, спрос на валюту уменьшается на фоне сохранения высоких доходностей по рублевым активам. С конца октября 2024 года Банк России сохраняет ключевую ставку на рекордном уровне 21%. «Ожидания снижения ставки ЦБ в будущем увеличивают интерес к рублевым инвестициям с целью зафиксировать повышенную доходность на среднесрочный период»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Как отмечает Михаил Васильев, текущая ключевая ставка «делает крайне невыгодной спекулятивную игру против рубля, так как для удержания позиции необходимо платить разницу в процентных ставках в рубле и валюте».

Участники рынка также отмечают продолжающееся снижение роли иностранных валют во внешней торговле России, а также переток ликвидности на внебиржевой рынок.

«Согласно официальной статистике, в марте рублевая доля расчетов за экспорт составляла около 47%, а за импорт примерно 50% и, по нашим оценкам, в апреле и мае доля расчетов в рублях продолжила расти»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. Управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров обращает внимание на то, что импортеры и экспортеры «много взаимодействуют с иностранным контуром» и далеко не вся ликвидность проходит через биржу. Это эффект санкций, которые в июне 2024 года были наложены на Московскую биржу.

В ближайшие месяцы, как считают аналитики, объемы торгов валютами могут вырасти как за счет сезонного роста объемов импорта, так и за счет ослабления рубля. «Расчеты в рублях в рамках внешнеторговой деятельности и спрос инвесторов на рублевую ликвидность будут оказывать давление на объемы торгов, однако они будут компенсироваться некоторым ростом деловой активности и, в частности, активизацией импорта»,— считает Богдан Зварич. К тому же в летний период традиционно растет спрос на валюту со стороны населения в рамках оплаты услуг внешнего туризма. При этом приток валюты со стороны экспортеров будет умеренным как из-за сезонно слабого торгового баланса, так и на фоне невысоких цен на нефть в апреле—мае, указывает Владимир Евстифеев. Поэтому российская валюта имеет все шансы ослабить позиции против мировых валют, считают аналитики. На третий квартал Михаил Васильев закладывает средний курс юаня в размере 11,8 руб./CNY, курс доллара — 86 руб./$.

Виталий Гайдаев