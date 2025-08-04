Вологодский губернатор предложил сети «Красное & Белое» торговать хлебом

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отреагировал на заявление сети «Красное & Белое», которая не подтвердила прекращение работы в регионе. Господин Филимонов заявил, что сеть алкомаркетов может начать продавать хлеб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Он уточнил, что торговать алкоголем в Вологодской области сеть не может из-за отзыва у нее лицензии. «Ну пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг)»,— написал губернатор в Telegram.

С 25 июля «Красное & Белое» перестала продавать в Вологодской области алкоголь. С 1 августа в регионе прекращено действие лицензии сети алкомаркетов. Из-за этого Георгий Филимонов заявил, что сеть прекратит работу в области, но в компании это отрицают. Сколько человек могут потерять заработок из-за закрытия сети, не уточняется, но власти пообещали помочь им найти новую работу.

В Вологодской области в марте введен особый режим продажи спиртного. В будние дни алкоголь в регионе можно купить только с 12:00 до 14:00. В начале года в регионе работало 610 алкомаркетов, из них больше половины закрылись или прекратили продажу алкоголя. В апреле корреспондент «Ъ» рассказал о существовании в Вологодчине черного рынка алкоголя при участии таксистов, но власти региона с этим не согласились.

Подробности — в публикации «Ъ» «Полусухой полузакон».