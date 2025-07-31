В Вологодской области закрылось более половины алкомаркетов

346 алкомаркетов в Вологодской области закрылись или прекратили продажу спиртных напитков после введения «полусухого закона». Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Ограничения розничной продажи алкоголя и вейпов действуют в регионе с 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего в начале года в регионе работало 610 алкомаркетов. Из них 280 закрылись, а 66 прекратили продажу алкоголя. Речь идет о 224 федеральных и 122 региональных точках. Кроме того, прекратили работу треть вейпшопов.

С момента введения закона в Вологодской области смертность от отравлений спиртным снизилась на 71%. Показатель смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, упал на 53%.

25 июля в Вологодской области было приостановлено действие лицензии компании «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя. В будние дни алкоголь в регионе можно купить только с 12:00 до 14:00.

Подробнее об ограничениях — в материале «Ъ» «Полусухой полузакон».