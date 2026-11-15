Рождественские ярмарки поманили на Запад
Во сколько обойдется отдых в Европе перед Новым годом
Спрос на путешествия в Европу зимой, в том числе в новогодние праздники, растет. Об этом говорят представители турбизнеса.
В среднем отдых в странах ЕС во время длинных январских выходных обойдется в 300 тыс. руб. Речь о поездке на двоих без учета расходов на визы, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Вице-президент организации Артур Мурадян отметил, что в основном европейские направления выбирают самостоятельные путешественники:
«Поток, судя по визам, довольно внушительный, но при этом нельзя сказать, что мы часто видим организованных туристов. Почему едут сейчас, в преддверии рождественских, новогодних праздников? Это, безусловно, привычка, выработанная за долгие годы. При всем при этом мы видим, что, в отличие от летнего периода, визовые сроки существенно сократились. Ну а третий фактор: с логистикой, несмотря на то, что она не прямая, ситуация остается довольно стабильной. Есть самые удобные варианты — это перелеты через Сербию, Турцию и страны СНГ.
По факту категория туристов, которые продолжают ездить в Европу, остается стабильно невысокой, если сравнивать с любыми другими открытыми направлениями. Чаще всего едут во Францию, Италию и Испанию. Разброс цен может начинаться от 200 тыс. руб. и доходить до нескольких миллионов, если поехать на Новый год в Куршевель.
Если говорить об активных туристах, то на горнолыжные курорты ездит большое количество любителей именно этого вида отдыха. Но, как правило, они больше начинают ездить ближе к новогодним праздникам и после них, когда погода и климат окончательно устаканиваются. Если говорить про предновогодние рождественские фестивали, то едут погулять, посмотреть ярмарки, побродить по городам. Кто-то едет за шопингом, ну и параллельно берут какие-то экскурсионные, конечно, программы».
Сейчас вопрос с шенгеном действительно решается значительно быстрее, чем летом. Об этом “Ъ FM” рассказал исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев:
«Продолжаются те же паттерны, которые повторялись на протяжении последних трех лет. Есть некоторые страны, которые хорошо дают россиянам визы в зимний период, — это Франция, Италия и Испания. Греция добавляется к ним в летний период. Испания перед Новым годом сокращает количество выдаваемых виз, Франция и Италия визы по-прежнему дают хорошо, хотя и на однократную поездку, разумеется, как и все другие шенгенские визы.
Срок рассмотрения по всем шенгенским визам из тех, которые я перечислил, — это 3-4 недели вместе со сроком ожидания подачи. Сейчас ожидание записи в визовый центр на подачу визы уменьшилось до одной недели. Кроме Испании: количество слотов, которые выдает эта страна, под конец года сильно уменьшается».
По данным сервиса Level.Travel, в 2025-м на европейские направления пришлась лишь 0,1% от всех бронирований туров. В 2026 году доля стран ЕС выросла до 0,2%.