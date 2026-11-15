Рождественские ярмарки поманили на Запад

«Поток, судя по визам, довольно внушительный, но при этом нельзя сказать, что мы часто видим организованных туристов. Почему едут сейчас, в преддверии рождественских, новогодних праздников? Это, безусловно, привычка, выработанная за долгие годы. При всем при этом мы видим, что, в отличие от летнего периода, визовые сроки существенно сократились. Ну а третий фактор: с логистикой, несмотря на то, что она не прямая, ситуация остается довольно стабильной. Есть самые удобные варианты — это перелеты через Сербию, Турцию и страны СНГ.