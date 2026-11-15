Гаджеты получили гаражную прошивку
Почему россияне стали модернизировать все подряд и как это остановить
Телевизор без рекламы, роутер со встроенным VPN и установка навигатора в машину, где его никогда не было. Россияне все чаще модернизируют гаджеты, автомобили и другую технику с помощью нейросетей. И делают это самостоятельно: дома или в гараже. В соцсетях в то же время появился новый тренд Reverse Engineer Anything — то есть «разбери что угодно».
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Навигатор для автомобиля теперь можно создать самостоятельно. Причем даже если производитель такой возможности не предусмотрел. Разработчик Егор столкнулся с этой проблемой после покупки китайской Honda. Штатная мультимедийная система не поддерживала привычные ему сервисы, и он обратился к нейросетям:
«Месяц назад я приобрел Honda Vezel 2024 года для китайского рынка. И когда поехал в ГИБДД, понял, что в магнитоле есть только звук по USB. Невозможно пользоваться ни картой, ни навигацией. Я первую версию собрал примерно за 9 часов.
Через несколько десятков походов в автомобиль с пробными версиями и различными тестами на магнитоле уже заработал настоящий Android Auto».
Это лишь один из примеров нового увлечения. В США энтузиасты с помощью нейросетей превращают старые цифровые фоторамки в домашние календари, возвращают к жизни оставшиеся без поддержки фитнес-зеркала и переделывают радионяни. В России у таких экспериментов появился и другой стимул — ограничения доступа к зарубежным сервисам, рассказывает разработчик проекта «ЧистыйТВ» Никита Гниденко:
«В обычных гаджетах можно убрать рекламу, таким образом ускорить работу. Можно сделать свою кастомную прошивку. Сейчас люди это очень активно практикуют на роутерах. В наше время, поскольку VPN-сервисы очень распространены, роутеры тоже активно перепрошивают и делают из них более умные, которые позволяют перенаправлять трафик так, как тебе угодно».
Спрос на подобные услуги растет. По данным «Авито», в первом квартале 2026-го интерес к настройке роутеров в Москве увеличился на 74%. Казалось бы, подобная услуга должна стать для мастеров существенным источником дохода. Но и здесь нейросети изменили правила игры, продолжает разработчик проекта «ЧистыйТВ» Никита Гниденко:
«С появлением ИИ-агентов рынок сильно поменялся. Допустим, тот же фриланс-рынок умер: сейчас на один заказ в среднем — 70-150 откликов. Все они, соответственно, демпингуют цены, и качество получает то же самое, что бы ему дал какой-нибудь сеньор-разработчик. Особенно если задача довольно простая».
Слепо доверять нейросетям специалисты не советуют. Одна неверная команда может превратить гаджет в бесполезный или даже опасный кирпич.
А скачанная из интернета прошивка — содержать вредоносный код. Одному из пользователей Reddit подобный эксперимент и вовсе обошелся в $500. Мужчина заподозрил, что телевизор следит за ним, чтобы показывать рекламу с учетом его интересов. И решил это проверить. С помощью ChatGPT он взломал защиту собственного устройства и начал изучать его программное обеспечение.
Но спустя два дня лишился аккаунта OpenAI. Система заподозрила его в киберпреступлении. На похожие ограничения жалуются и пользователи Claude, пишет 404 Media. Впрочем, подобные запреты вряд ли остановят энтузиастов, считает главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов:
«На мой взгляд, это все больше похоже на время, когда только появились мобильные телефоны. Люди узнали команду *#06#, поняли, что можно посмотреть, как гироскоп работает, понадавливать на экран, проверить влагозащиту, давление в телефоне. То есть это какие-то скрытые функции, которые можно было найти. Стоит ли за это блокировать?
На мой взгляд, если человек уже купил себе устройство, пускай делает с ним что хочет».
Тем более что альтернативы Claude и ChatGPT уже существуют. Открытые нейросети можно запускать на домашнем компьютере. Правда, пока ими пользуются немногие. Из почти 600 проектов по реверс-инжинирингу с помощью ИИ лишь 14 использовали открытые или локальные модели.