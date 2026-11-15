Гаджеты получили гаражную прошивку

Телевизор без рекламы, роутер со встроенным VPN и установка навигатора в машину, где его никогда не было. Россияне все чаще модернизируют гаджеты, автомобили и другую технику с помощью нейросетей. И делают это самостоятельно: дома или в гараже. В соцсетях в то же время появился новый тренд Reverse Engineer Anything — то есть «разбери что угодно».