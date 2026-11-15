Минпросвещения определило рекомендуемые даты зимних школьных каникул

Для школ, работающих по четвертной системе, ведомство также предложило следующие периоды отдыха: осенью — с 26 октября по 3 ноября 2026 года, весной — с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Летние каникулы должны начаться 27 мая 2027 года и продлиться до 31 августа.