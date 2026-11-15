Минпросвещения определило рекомендуемые даты зимних школьных каникул
Школам рекомендовали провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января
Российским школам рекомендовано отправить учеников на зимний отдых с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Соответствующий календарь учебного процесса на следующий учебный год Минпросвещения направило региональным органам образования. Продолжительность зимних каникул составит 11 дней — на сутки меньше, чем в предыдущем учебном году.
Для школ, работающих по четвертной системе, ведомство также предложило следующие периоды отдыха: осенью — с 26 октября по 3 ноября 2026 года, весной — с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Летние каникулы должны начаться 27 мая 2027 года и продлиться до 31 августа.
Согласно рекомендациям, занятия начнутся 1 сентября 2026 года, а завершится учебный год 26 мая 2027 года. Для учащихся первых классов дополнительно предусмотрен недельный перерыв с 15 по 21 февраля 2027 года.