Сеть «Красное & Белое» не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» заявила, что не прекращает работу на территории Вологодской области. Эту информации подтвердили «Ъ» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Ранее сегодня об уходе сети из региона сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, с 1 августа было досрочно прекращено действие лицензии «Красное & Белое». Как уточнил господин Филимонов, решение принято по заявлению ее владельца ООО «Альфа-М». Глава региона назвал алкомаркеты «торговцами смертью» и подчеркнул, что такие магазины в области не нужны. Вместо них, убежден губернатор, необходимо развивать сферу общественного питания.

С марта в Вологодской области введен особый режим продажи спиртных напитков. В будние дни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00. В начале года в регионе работало 610 алкомаркетов, из них 346 уже закрылись или прекратили продажу алкоголя.