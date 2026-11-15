Индия сформирует отряды командос на границе с Китаем

У Индии и Китая нет согласованной государственной границы в Гималаях. Вместо нее используется линия фактического контроля, установленная после войны 1962 года. Территориальные разногласия сохраняются вокруг Аруначал-Прадеш на востоке и Аксайчина на западе приграничной зоны. Последнее крупное вооруженное столкновение произошло в долине Галван в 2020 году. Тогда погибли 20 индийских военнослужащих.