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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Мир

Индия сформирует отряды командос на границе с Китаем

Индийские власти формируют специальные подразделения коммандос на базе пограничной полиции для усиления охраны спорных участков границы с Китаем. Подготовка бойцов ориентирована на возможные вооруженные столкновения, включая операции в горной местности. Об этом сообщает Nikkei Asia.

У Индии и Китая нет согласованной государственной границы в Гималаях. Вместо нее используется линия фактического контроля, установленная после войны 1962 года. Территориальные разногласия сохраняются вокруг Аруначал-Прадеш на востоке и Аксайчина на западе приграничной зоны. Последнее крупное вооруженное столкновение произошло в долине Галван в 2020 году. Тогда погибли 20 индийских военнослужащих.

Особое внимание уделяется отрядам «Шаурья», созданным в структуре Индо-тибетской пограничной полиции после вооруженного инцидента в долине Галван в 2020 году.
Военнослужащих обучают рукопашному бою, действиям на больших высотах, разведке с использованием беспилотников и оперативному реагированию на локальные конфликты. Руководство ведомства положительно оценивает результаты подготовки этих подразделений.