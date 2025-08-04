В Вологодской области прекратит работу сеть магазинов «Красное & Белое»

С 1 августа в Вологодской области досрочно прекращено действие лицензии сети алкомаркетов «Красное & Белое». Решение принято по заявлению ее владельца ООО «Альфа-М», заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Компания прекратила продажу алкоголя в области с 25 июля.

«Мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя»,— прокомментировал господин Филимонов в Telegram.

Сколько человек потеряют заработок из-за закрытия сети, он не уточнил, но пообещал, что им всем помогут с поиском работы. Губернатор заверил, что власти «готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий». Владельцам помещений, где были магазины «Красное & Белое», он посоветовал «взвешенно подходить к вопросам аренды» и отдавать предпочтение бизнесу в сфере общественного питания.

С марта в Вологодской области введен особый режим продажи спиртного. В будние дни алкоголь в регионе можно купить только с 12:00 до 14:00. В начале года в регионе работало 610 алкомаркетов, из них 346 уже закрылись или прекратили продажу алкоголя. В апреле корреспондент «Ъ» рассказал о существовании в Вологодчине черного рынка алкоголя при участии таксистов. В качестве журналистского эксперимента были куплены на вынос несколько видов алкоголя. Власти Вологодской области назвали эти результаты «нерепрезентативными».

Подробности — в материале «Ъ» «Полусухой полузакон».