Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
СпортХоккей

Российский вратарь «Детройта» Тарасов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Детройт Ред Уингз» Даниил Тарасов получил звание третьей звезды игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое решение было объявлено пресс-службой лиги после матча регулярного чемпионата, в котором «Детройт» со счетом 2:0 одолел «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Даниил Тарасов

Даниил Тарасов

Jason Behnken / AP

В этом поединке 27-летний Тарасов отразил 31 бросок по своим воротам, оформив для себя «сухой» матч. Это уже второй матч в нынешнем сезоне, в котором российский вратарь не пропустил ни одной шайбы.
Всего за сезон он провел девять игр, одержал три победы, отражая 93,1% бросков при среднем показателе пропущенных шайб 1,84 за матч. По этим статистическим параметрам Тарасов входит в число лидеров среди вратарей НХЛ.