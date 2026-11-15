Российский вратарь «Детройта» Тарасов признан третьей звездой дня в НХЛ
Российский голкипер «Детройт Ред Уингз» Даниил Тарасов получил звание третьей звезды игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое решение было объявлено пресс-службой лиги после матча регулярного чемпионата, в котором «Детройт» со счетом 2:0 одолел «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В этом поединке 27-летний Тарасов отразил 31 бросок по своим воротам, оформив для себя «сухой» матч. Это уже второй матч в нынешнем сезоне, в котором российский вратарь не пропустил ни одной шайбы.
Всего за сезон он провел девять игр, одержал три победы, отражая 93,1% бросков при среднем показателе пропущенных шайб 1,84 за матч. По этим статистическим параметрам Тарасов входит в число лидеров среди вратарей НХЛ.