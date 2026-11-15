Полотна Ван Гога, Сезанна, Гогена и Ренуара продадут на аукционе в Нью-Йорке

Среди картин, которые будут представлены на торгах, самая дорогая — пейзаж кисти Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны». Предварительная оценка работы составляет $180 млн. Если картина будет продана за подобную цену, то станет самой дорогой работой этого нидерландского живописца, реализованной с аукциона. Она была написана Ван Гогом в 1890 году, незадолго до смерти. Другим важным лотом станет картина «Арлекин» Поля Сезанна с ожидаемой ценой около $120 млн. Эти картины — часть собрания покойных аргентинских коллекционеров Нелли Аррьеты де Блакье и Карлоса Педро Блакье, которая будет выставлена на Sotheby’s.