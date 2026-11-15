Полотна Ван Гога, Сезанна, Гогена и Ренуара продадут на аукционе в Нью-Йорке
Картину Ренуара «Женщина в лодке» продадут на аукционе в Нью-Йорке
Аукционный дом Sotheby's назначил на ближайшую неделю крупный аукцион по продаже произведений живописи, принадлежавших одной из знаменитых частных коллекций.
Торги пройдут 18 ноября в Нью-Йорке. На них будут выставлены 12 полотен художников-импрессионистов и модернистов, включая Ван Гога, Сезанна, Писсарро, Гогена и Ренуара. Последние полвека эти произведения находились в частном собрании. Они принадлежали аргентинским коллекционерам Нелли и Карлосу Блакьерам, которые не допускали широкую публику к этим полотнам примерно полвека.
Среди картин, которые будут представлены на торгах, самая дорогая — пейзаж кисти Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны». Предварительная оценка работы составляет $180 млн. Если картина будет продана за подобную цену, то станет самой дорогой работой этого нидерландского живописца, реализованной с аукциона. Она была написана Ван Гогом в 1890 году, незадолго до смерти. Другим важным лотом станет картина «Арлекин» Поля Сезанна с ожидаемой ценой около $120 млн. Эти картины — часть собрания покойных аргентинских коллекционеров Нелли Аррьеты де Блакье и Карлоса Педро Блакье, которая будет выставлена на Sotheby’s.
Еще один крупный лот — «В лодке» Пьера Огюста Ренуара, оцениваемая в $25–35 млн. По мнению специалистов, изображенная на ней девушка — Маргарита Легран, одна из самых любимых моделей Ренуара.
Общая предварительная оценка 12 полотен, выставляемых на торги, составила примерно $450 млн.
Аналитики Bank of America отмечают общее восстановление рынка произведений искусства после спада в 2023-24 годах. В первом полугодии их продажи выросли примерно на 70%, составив $6,8 млрд.