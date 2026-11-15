Лавров: линия РФ на переговорах будет выстроена так, чтобы достичь целей СВО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести» подтвердил неизменность целей СВО, сформулированных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года.
«[Переговорная] линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года и никогда с тех пор не менялись»,— заявил глава российского МИДа.
Господин Лавров также отметил, что Россия поддерживает предметный диалог с США по вопросам украинского урегулирования, основываясь на первопричинах конфликта и фактической ситуации на местах. Переговоры России, США и Украины прошли 10–11 ноября в Абу-Даби, где стороны частично нашли взаимопонимание, но по ряду вопросов разногласия остались.
12 ноября Владимир Путин встретился с американскими спецпосланниками Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом, договорившись продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно работать над новой архитектурой европейской безопасности. Также господин Кушнер сообщил, что Украина и Россия согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него представителей Европы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не будет выдвигать условий по формату европейской переговорной группы.