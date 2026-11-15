Лавров: линия РФ на переговорах будет выстроена так, чтобы достичь целей СВО

12 ноября Владимир Путин встретился с американскими спецпосланниками Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом, договорившись продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно работать над новой архитектурой европейской безопасности. Также господин Кушнер сообщил, что Украина и Россия согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него представителей Европы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не будет выдвигать условий по формату европейской переговорной группы.