Вологодские власти не согласны с репортажем «Ъ» о нелегальной продаже алкоголя

Власти Вологодской области прокомментировали репортаж корреспондента «Ъ» Александра Черных из Вологды. В нем журналист рассказывает о появлении черного рынка алкоголя на фоне недавно введенных ограничений на продажу спиртных напитков в регионе. В пресс-службе губернатора заявили изданию «Подъем», что репортаж корреспондента «Ъ» опирается на «частные суждения» и «нерепрезентативный опрос нескольких вологжан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В репортаже журналист пишет, что почувствовал себя «героем нуар-детектива» про «Чикаго времен Аль Капоне и его бутлегеров». Местные жители рассказали ему, что алкоголем в любое время суток торгуют в том числе таксисты, имеющие запас алкогольных напитков в багажнике. Они же посоветовали корреспонденту в комментариях к заказу такси написать «нужна водка». Действительно, приехавший таксист продал ему бутылку водки объемом 0,5 л вдвое дороже, чем она стоит в магазине.

«Не можем согласиться с выводами о формировании черного рынка алкоголя: черный рынок подразумевает некую систему. Для заявлений о его наличии нужны более весомые цифры и факты, чем частные суждения»,— заявили в пресс-службе губернатора.

Вместе с тем чиновники поблагодарили «Ъ» за «сигнал» и пообещали провести проверки «по всем фактам правонарушений, изложенных в репортаже». «Таксистов за нелегальную торговлю алкоголем агрегаторы лишают лицензии. В Вологде работают тайные покупатели, которые после покупки алкоголя у таксиста сообщают об этом факте руководству агрегатора, после чего начинается проверка»,— добавили в пресс-службе.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазинах с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Правила распространяются на розницу и точки, расположенные во дворах или на первых этажах многоквартирных домов.

О способах нелегально купить алкоголь в Вологде читайте в репортаже «Полусухой полузакон».

Полина Мотызлевская