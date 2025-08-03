Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла из-за пожара

Около 70 человек погибли во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» из-за пожара. У них не было огнестрельных или других ранений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Жертвами теракта стали 149 человек. Около 70 погибли от ожога верхних дыхательных путей и интоксикации угарным газом. Остальные — от огнестрельных ранений, либо причину их смерти не удалось установить.

Всего опасности подверглись 1,8 тыс. посетителей концертного зала. Из них почти 1,7 тыс. не обращались за медицинской помощью.

Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — были задержаны в Брянской области при попытке скрыться на Украине. Они признали вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тройка судей и никаких присяжных».