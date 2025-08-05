Готовить не готовы

Рынок готовой еды сегодня одна из самых быстрорастущих категорий в розничном товарообороте продуктов питания. Драйверами этого роста стали торговые сети, которые наращивают инвестиции в производство и продажу готовой еды: строят собственные производства, расширяют сеть поставщиков, увеличивают ассортимент готовых блюд на полках магазинов. Все чаще не только в крупных гипермаркетах, но и в магазинах «у дома» открываются кафетерии и отделы кулинарии, которые конкурируют с традиционными игроками рынка: пиццериями, ресторанами и кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доля рынка готовой еды в розничном товарообороте продуктов питания в 2024 году составляла 3,7% (5,8 трлн руб.), а по итогам 2025 года достигнет 4,5%, следует из данных агентства «INFOLine-аналитика». В ближайшие три года эксперты прогнозируют, что он практически удвоится, достигнув 9 трлн руб. Аналитики отмечают, что значительная часть этого роста обусловлена динамичным развитием сегмента готовой еды в ритейле: по прогнозам, его доля увеличится с текущих 16% до 25% к концу этого года.

Аппетит растет

Причин для такого бурного роста сегмента готовой еды, по мнению экспертов, несколько. «Рост спроса на готовые блюда связан с ускорением ритма жизни, особенно в крупных городах.

Все больше людей не готовы тратить время на приготовление еды, но хотят разнообразия в питании и переходят на готовую еду»,— считают в X5 Group, управляющей в том числе торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

С этой точкой зрения согласны и в сети «Магнит». Одновременно там отмечают растущий спрос не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. В свою очередь, директор по аналитике информационно-аналитической компании в сфере рынка товаров повседневного спроса NTech Леонид Ардалионов считает, что растет число тех, кто банально не умеет готовить. «Причины роста очень просты: это, с одной стороны, желание людей максимально разнообразно и вкусно питаться, а с другой стороны, патологическое неумение большинства российских потребителей готовить. При этом им хочется чего-то интересного и вкусного. Отсюда и идет рост интереса к готовой еде»,— полагает господин Ардалионов.

При этом сегмент готовой еды продолжает расти даже на фоне общего охлаждения продуктового рынка. В последние годы продуктовый рынок стабильно увеличивался на 6,5%, в то время как в первом квартале текущего года этот показатель составил лишь 2%, а по итогам второго квартала может и вовсе сократиться на 1–1,5%, уточняет господин Ардалионов.

«Мы принимали участие в проведении в мае—июне стресс-тестов продуктов питания. Были опрошены почти 2,5 тыс. домохозяйств на предмет того, как изменится потребительская корзина в случае резкого подорожания всех продуктов питания: от чего откажутся, что начнут покупать больше и так далее. Самое интересное, что падение готовой еды в такой стрессовой ситуации не прослеживается, более того, продажи даже могут вырасти. Это будут доли процентов, но если в случае резкого подорожания может катастрофически упасть спрос на ряд категорий продуктов, готовой еде, похоже, это не грозит»,— пояснил господин Ардалионов.

Сам по себе рынок готовой еды начал расти уже давно, как минимум десять лет назад, однако именно в последние два с половиной года он переживает настоящий бум, отмечают эксперты.

«В последние два года у людей появилось много денег: выплаты от Министерства обороны, выросли зарплаты на заводах. Эти деньги ушли не на приобретение Mercedes, которые невозможно купить, а на продукты питания. У людей появилась возможность реализовать давнишнюю мечту: начать вкусно и разнообразно питаться»,— считает господин Ардалионов. При этом он отметил, что даже высокая инфляция не может переломить этот тренд. «Серьезно экономить на питании люди совершенно не готовы. Никаких глобальных проблем на рынке готовой еды я в ближайшей перспективе не вижу, если только не будет общего обвала рынка»,— полагает господин Ардалионов.

Спрос рождает предложение

Чтобы удовлетворить растущий спрос, ритейлеры активно инвестируют в развитие сегмента готовой еды. Так, в X5 Group «Ъ-Review» рассказали, что считают это направление стратегическим приоритетом. «X5 развивает собственные производства и уже владеет двумя фабриками-кухнями, расположенными в Подмосковье и Санкт-Петербурге. X5 сотрудничает и с внешними производителями готовой еды в различных регионах России. В 2024 году компания начала сотрудничество с 95 новыми поставщиками готовой кулинарии»,— заявили в пресс-службе компании.

Кроме того, с 2024 года X5 Group меняет концепцию магазинов сети «Перекресток». В них теперь предполагается создание кафе Select, где будет представлена готовая еда под одноименной собственной торговой маркой.

В свою очередь, «Магнит» не только масштабирует сервисы готовой еды в магазинах «Магнит у дома», но и запустил летом 2025 года новый формат магазинов «Заряд от Магнита», в которых акцент будет делаться именно на готовую еду (ее доля в перспективе должна будет вырасти до 50% ассортимента). В компании не скрывают, что считают этот формат аналогом кофеен у дома.

«Магнит» развивает и собственное производство, и партнерства с другими игроками. Причем при взаимодействии с ними компания нацелена на долгосрочное сотрудничество: готова гарантировать им контрактацию до 100% объемов, предоставлять рецептуру, технологические карты, а в перспективе — рассмотреть выкуп производственного объекта через несколько лет, если он был построен с учетом потребностей розничной сети, рассказали в компании. Кроме того, строительство первой собственной фабрики-кухни «Магнита» планируется в Краснодаре, ее запуск позволит увеличить предложение упакованных готовых блюд. Собственные кулинарии и фудкорты развивают и другие крупнейшие игроки рынка: «Глобус», «О’кей» и «Лента». Для этого ритейлеры расширяют площади в торговых залах и ассортимент блюд.

В стремлении занять как можно большую долю рынка готовой еды, особенно в сегменте HoReCa (производство блюд на месте, а не их доставка с фабрик), торговые сети активно вступают в конкуренцию с традиционными игроками, такими как кафе, рестораны и пиццерии.

«X5 сегодня конкурирует за покупателя в категории “готовая еда” не только с другими ритейлерами и онлайн-игроками, но и с лидерами рынка общественного питания и доставки еды. Завоевать внимание и доверие покупателей и выделиться среди игроков готовой еды, репутация и бренды которых формировалась десятилетиями, действительно сложно»,— признают в компании.

И эти аппетиты уже заметны участникам классического рынка общественного питания. «Все больше людей выбирают готовую еду вместо того, чтобы готовить дома, особенно в условиях, когда нужно следить за расходами и при этом вписываться в высокий ритм жизни. Мы видим рост спроса на такие решения, и ритейл активно запускает новые форматы: кулинарии и корнеры с едой уровня хорошего кафе. Все это, безусловно, усиливает борьбу за внимание и “долю кошелька” клиента»,— признает директор по маркетингу «Додо Пицца» Иван Смелянский.

И все-таки полноценной альтернативой кафе и ресторанам торговые сети стать не смогут.

«Рестораны и кафе всегда были больше, чем просто местом, где можно поесть. Это про эмоции, атмосферу, живой человеческий опыт, поэтому его сложнее воспроизвести в рамках форматов, которые появляются у ритейлеров»,— уверен господин Смелянский.

В свою очередь, в X5 Group заявили, что собираются бороться за клиента, предлагая выгодные цены, качество готовых блюд, современный ассортимент, который сформирован на основе предпочтений покупателей, и омниканальность (совмещение разных каналов взаимодействия с клиентом, как в онлайн-, так и офлайн-режиме).

Проблемы роста

Представители торговых сетей и эксперты отмечают, что главным препятствием на пути дальнейшего развития рынка готовой еды является дефицит поставщиков, оборудования и рабочих рук. «Сейчас на рынке наблюдается недостаток поставщиков готовых блюд, не хватает крупных игроков, а небольшие компании не всегда могут соответствовать требованиям по качеству и уровню сервиса ритейлеров»,— говорят в X5 Group. «В числе барьеров развития сегмента — нехватка и неоднородность производственной инфраструктуры»,— соглашаются и в сети «Магнит».

Недостаток производственных мощностей и специалистов из-за быстрого роста отрасли — это главная и чуть ли не единственная сложность по той простой причине, что в России многие отрасли пищевой промышленности достаточно слабо автоматизированы, а готовая еда практически вообще не автоматизирована. Это в значительной степени ручной труд»,— объясняет господин Ардалионов.

В России почти нет отечественного пищевого оборудования, указывают эксперты. «К тому же оно достаточно дорогое и узкоспециализированное. Оборудования, которое умеет одновременно и делать салат, и варить борщ, и готовить котлеты с картошкой, не существует. Поэтому, если вы покупаете какое-то оборудование, вы оказываетесь в какой-то степени заложником того, что оно умеет делать. А в условиях, когда рынок растет и развивается, он очень восприимчив к новинкам. Чем больше новинок, тем лучше растут отдельные подгруппы готовой еды. В этой ситуации самому себя загонять в некое прокрустово ложе опасно»,— говорит господин Ардалионов.

Еще одной проблемой ряд участников рынка и экспертов называют недостаточное законодательное регулирование этой отрасли, в частности отсутствие ГОСТа на готовую еду. «Мы тщательно изучили все ГОСТы, которые регулируют данную сферу, и пришли к выводу, что есть ГОСТы, которые выдвигают требования к кулинарии, и только по аналогии они применяются к сфере готовой еды. Применение по аналогии — это нормальная правовая практика в большинстве случаев, если абсолютно совпадают объекты, на которые это регулирование направлено. В нашем случае объект все-таки несколько иной. Поэтому мы считаем, что требуется отдельное регулирование, в том числе с точки зрения ГОСТов и так далее»,— заявила директор по пищевой безопасности X5 Group Елена Крупская на вебинаре «Готовая еда и государственное регулирование» в мае 2025 года.

О планах по введению ГОСТа на готовую еду неоднократно говорили и в Роскачестве.

Там подчеркивают, что дополнительное регулирование поспособствует введению лучших практик в отрасль и в первую очередь будет касаться условий производства и систем пищевой безопасности, а не рецептуры тех или иных блюд.

В свою очередь, господин Ардалионов не видит необходимости в дополнительном государственном регулировании отрасли: «В принципе законодательное регулирование пищевой отрасли выстроено настолько хорошо, что какие-то дополнительные вещи не требуются». Вопрос в том, чтобы существующие законодательные нормы исполнялись. Условно говоря, руки нужно мыть перед началом нарезания салата».

Андрей Игнатов