Маркетплейс ресторанного уровня

Wildberries запустил доставку готовой еды из ресторанов. Заказ можно будет сделать прямо в приложении, а привезут его в течение часа, сообщили в компании. При этом у маркетплейса не будет собственных курьеров, за логистику будут отвечать партнеры сервиса.

Пока проект работает в пилотном режиме, рассказал “Ъ FM” представитель Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский: «Наша концепция фудтех-проекта предполагает партнерство с ресторанами, кафе и сервисами, которые возьмут на себя приготовление, сборку и доставку готовых блюд. Wildberries в данном случае выступает именно витриной, где клиенты могут выбрать желаемые блюда из меню и оформить, соответственно, доставку. К нашему проекту подключился сервис готовой еды " Dostaевский", и на данный момент услуга уже действует для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга. В дальнейшем география сервиса будет масштабироваться. Wildberries продолжает тестировать услугу с крупными представителями ресторанной индустрии и развивать сотрудничество в новых форматах».

На старте в меню доступно около 450 позиций, сообщили “Ъ FM” представители компании «DOSTAевский». Минимальную сумму заказа партнеры сервиса Wildberries по доставке еды определят самостоятельно: в Москве она составит 550 руб., в Петербурге — 500 руб. Вряд ли маркетплейс станет серьезным конкурентом для таких крупных игроков, как «Яндекс Еда», предполагает глава компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров: «Wildberries ранее уже тестировал модель-витрину для доставки из ресторанов. Сейчас работа идет по партнерской модели.

По сути, доставку обеспечивает своими силами селлер. Каких-то рисков для площадки нет, а свою комиссию 3% она получает в любом случае.

То есть это дополнительный инструмент монетизации трафика. Крупным партнерам с развитым онлайн-сегментом дополнительный канал продаж, тем более такой мощный, как Wildberries, всегда будет полезен. При этом со второй половины мая ресторанный рынок находится в фазе охлаждения. Темпы роста существенно замедлились. Физические объемы продаж стагнируют. Это частично связано с повышением цен. С этой точки зрения потенциал рынка доставки возрастает. Есть сильная конкуренция со стороны ритейлеров и рестораторов. Коллеги из Wildberries результат получат, но, конечно, крупным системообразующим игроком ресторанного рынка в среднесрочной перспективе они не станут».

Но с такими выводами согласны не все собеседники “Ъ FM”. Бизнесмены явно будут заинтересованы в новом игроке, поэтому шансы Wildberries составить конкуренцию другим агрегаторам довольно высоки, говорит ресторатор и основатель проекта «Сысоев FM» Александр Сысоев: «Сейчас комиссии очень высокие, и для ресторанов это все менее и менее выгодно. Если Wildberries выступит со здравыми комиссиями в первые четыре года, то, конечно, у них очень большие шансы получить хорошую долю рынка. Плюс у них обширная клиентская база основного бизнеса. Сейчас на рынке доставки не монополия, но олигополия. Чтобы конкурировали компании с большими курьерскими базами, должно быть три-пять сильных игроков.

Имеет смысл подумать о новом векторе, когда игрок вместе с ресторанами формирует dark kitchen. Таких примеров довольно-таки много в Азии, на Ближнем Востоке, в Индии. В том числе сервис Rebel Foods, который на большой фабрике питания покупает рецепты ресторанов либо вместе с ресторанами делает совместное предприятие и готовит на отдельной кухне самые известные блюда тех или иных мест. Если Wildberries пойдет по пути dark kitchen, шансов на успех еще больше».

В прошлом году объем рынка доставки готовой еды из ресторанов вырос на треть и достиг почти 650 млрд руб., пишет РБК.

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Никита Путятин